Личное: Пугающие бивни идиотов
19.06.2020, 1:35, Разное
Подбирая фоточку агитатора за поправки Стаса Михайлова, обратила внимание на его ужасные, громоздкие виниры (или коронки — не в курсе точно, что именно там у него стоит).
Виниры Стасика смотрятся, как дешёвая, съёмная пластмассовая конструкция. Такие ортопедические «изыски» я наблюдаю в ротовых полостях многих наших селебов.
Фото: Соцсети
Только низкий интеллектуальный уровень и напрочь отбитое чувство меры позволят человеку установить во рту подобный трындец.
И, тем не менее, наши известные дебилы и дебилки его устанавливают, застряв башкой в году этак 2001.
О чём говорит это лично мне?
Наши селебы — тупые, морально устаревшие колхозники. Деревня, нагородившая во рту пугающий санфаянс и отвалившая за него кучу бабла.
Фото: Соцсети
Лидеры мнений, твою мать, у которых не хватает умишка сказать «нет» зубам, которые отдают эскортом для манагеров среднего звена и пластмассовой челюстью старика в стакане.
Глядя на всё это, у меня — только один вопрос: почему у нас в стране, что ни селеб, — то либо идиот, либо женщина со внешностью недорогой проститутки?
Мне, правда, интересно.
Ваши версии?
Источник: Лена Миро
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