Личное: Пугающие бивни идиотов

19.06.2020, 1:35, Разное

Подбирая фоточку агитатора за поправки Стаса Михайлова, обратила внимание на его ужасные, громоздкие виниры (или коронки — не в курсе точно, что именно там у него стоит).

Виниры Стасика смотрятся, как дешёвая, съёмная пластмассовая конструкция. Такие ортопедические «изыски» я наблюдаю в ротовых полостях многих наших селебов.



Фото: Соцсети

Только низкий интеллектуальный уровень и напрочь отбитое чувство меры позволят человеку установить во рту подобный трындец.

И, тем не менее, наши известные дебилы и дебилки его устанавливают, застряв башкой в году этак 2001.

О чём говорит это лично мне?

Наши селебы — тупые, морально устаревшие колхозники. Деревня, нагородившая во рту пугающий санфаянс и отвалившая за него кучу бабла.



Фото: Соцсети

Лидеры мнений, твою мать, у которых не хватает умишка сказать «нет» зубам, которые отдают эскортом для манагеров среднего звена и пластмассовой челюстью старика в стакане.

Глядя на всё это, у меня — только один вопрос: почему у нас в стране, что ни селеб, — то либо идиот, либо женщина со внешностью недорогой проститутки?

Мне, правда, интересно.

Ваши версии?