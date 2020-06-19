Мнение: Яндекс. Дзен?! К суду!!

19.06.2020, 1:25, Разное

Устыдился я что-то. То все ругаю народ за его роль безропотных терпил – а сам тоже в основном жалуюсь на произвол, да этим и ограничиваюсь. С одной стороны, это как бы хорошо – доказывает, что я плоть от плоти своего народа; но, с другой стороны, попахивает апатией и всепрощенчеством – а это, конечно, не наш метод.

Вот давеча в очередной статье рассказал о беспределе яндексовского Дзена – прикрыли они мой канал там с совершенно издевательской формулировкой: наш, типа, Сверхразум нашел где-то среди ваших текстов таинственный “кликбейт”, но где – мы вам не скажем, поскольку сами типа не знаем. Это знает только наш Сверхразум – но он нам не говорит! (ей-богу, они все излагают практически точно в таких вот выражениях). Поэтому у вас, дорогой автор, один выход: вы сами найдите у себя “кликбейт” – и этот текст (свой) удалите. Если угадаете – канал разблокируют. Если нет – ну, ищите дальше.

У меня на канале за 2 года более 1000 текстов; как мне там искать “то, не знаю что”? И главное – ЗАЧЕМ, если мои тексты все у меня – как дети, и я-то про них точно знаю, что никаким “кликбейтом” или еще какой заразой они никогда не болели и не болеют?!

И вот так вот я стонал и ныл, как и полагается гнилому российскому интелю, которого, как водится, все вокруг обижают и не дают жить.

А тут подумал – какого черта? Какая-то наглая помойка, созданная двумя гопниками, в открытую вздумала надо мной издеваться! А не подать ли на мерзавцев в суд?

Основания – железобетонные: само требование “найди то, не знаю что” является по своей природе издевательским, унижающим человеческое достоинство, и уже поэтому – незаконным. Принуждение к бессмысленному труду у нас в РФ также законодательно запрещено.

Потом – явно незаконной также является общепринятое в Дзене отсылка к решениям их якобы “Сверхразума”, или, как они его с почтением называют, “Нейросети”. Реально никакой ни сверхразум, ни ИИ, ни “нейросеть” в российских законах не прописаны, никаких “решений” они принимать не могут по определению, субьектами любых решений могут быть только должностные лица организации – у которых соответствующие полномочия, а также ФИО. И никак (пока!) иначе. Где они?

И т.д. Ну и на сладкое – сама схема, по которой работает Дзен, отчисляя произвольные суммы авторам по никому не известным алгоритмам – также явно написано в свое время двумя гопниками на коленке за полчаса (это ясно уже из того, что за последние 2 года ее пересматривали уже минимум дважды, видимо, пытаясь “залатать дыры”). Вот и ее тоже вполне можно было бы в суде оспорить .

В общем – идея богатая (во всех смыслах). КСТАТИ! Приглашаю к сотрудничеству юридические конторы/адвокатов, можно молодых и горячих, нуждающихся в хорошем пиаре внутри соцсетей, чтобы вместе пощипать тушку Яндекса. С моей стороны – пиар и освещение на моих площадках, с вашей – полезные советы и участие в процессе.

На самом Дзене перед самым «отключением канала» у меня было более миллиона посещений в месяц; примерно столько же у меня и сейчас в Живом Журнале, я, как-никак, вхожу на сегодня в Топ10 блогеров по рейтингу самого ЖЖ. В ФБ охват поменьше – порядка, видимо, сотни тысяч посещений, но тут и аудитория – более целевая. Думаю, репортажи «из зала суда» над дзеновскими прохиндеями люди будут читать охотно и с удовольствием.

Наконец – если дело пойдет – для юриста само это поприще вообще может стать выгодным: авторов, обиженных Дзеном, за эти два года – точно не одна тысяча. Если помогать им также подавать в суд на Дзен – хотя бы по 1000 р. за исковое требование – уже, в общем, образуется неплохой приварок. Главное – поставить иски на поток!

Нисколько не обольщаюсь по поводу того, что из себя представляет российский суд, какая у него «эффективность» и «беспристрастность». Но почему бы не попробовать, хотя бы ради фана? Сколько ж можно терпеть плевки в лицо?

Цели у меня простые:

Во-первых, добиться, чтобы Яндекс.Дзен прекратил свою порочную унизительную для достоинства юзеров практику

Во-вторых, естественно – возвращение канала к полноценной работе.

В-третьих – упущенную выгоду за то время, пока мой канал по вине Дзена простаивал.

И в четвертых, конечно же – моральный ущерб, который в этой ситуации бесспорен.

Честно говоря, у меня нет особой веры ни в российский суд, ни в российских юристов. Пока готовлю иск сам (благо, опыта достаточно) – но жду предложений в личку или даже в комменты. Эх, повеселимся! Трепещи, Дзен!

Мы идем к тебе.