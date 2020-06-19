Мнение: Судить Помпео в международном уголовном суде

19.06.2020, 1:20, Разное

К Максу Блюменталю пришла настоящая слава.

Трампу где-то попался на глаза его Твиттер, где было написано про то, что Болтон является разжигателем Холодной войны, что совпадает с позицией Трампа, что Болтон дурак, который хотел начать большую войну.

Болтон накатал книгу про Трампа, которую Трамп считает гнусным пасквилем (Болтон, например, обвиняет Трампа в том, что тот просил Китай помочь ему выиграть выборы и с пониманием отнесся к наличию лагерей в Китае), что обуславливает идущий публичный конфликт.

Ну а далее началась потеха – так как название аккаунта в Твиттере можно поменять, то в ленте президента США на многомиллионную аудиторию транслировались тезисы "Свободу Джулиану Ассанжу", "Вива Чавес. Руки прочь от Венесуэлы", "Санкции США убивают детей", "Судите Помпео в МУС", "Свободу Палестине", "Распустить полицию" и так далее. Еще никогда твиттер Трампа не был настолько антиимпериалистическим.



В общем, получился троллинг 80-го левела.

Красноречивое свидетельство того, что Трамп сам ведет свой твиттер. Если бы там сидел проверенный человек, он был Блюменталя конечно бы никогда не ретвитнул, потому что это не мейнстрим.

Ну а так, получилось забавно, особенно с призывом судить Помпео.

Иронично, но призыв судить Помпео в МУС до сих пор висит в Твиттере Трампа https://twitter.com/realDonaldTrump

Еще никогда агент Дональд не был так близок к провалу, выдавая свои тайные желания.