Политика США в отношении России вызывает споры

19.06.2020, 1:18, Новости дня

Экспертное сообщество в США все чаще поднимает вопрос о том, насколько эффективной является политика Запада, в том числе санкционная, в отношении России. Несмотря на давление, серьезных подвижек в подходах Кремля ни ко внешней, ни ко внутренней политике не наблюдается, отмечает ряд экспертов. Москва по-прежнему игнорирует международные положения, пытается подорвать сплоченность западных союзников и продолжает вмешиваться в их внутренние дела. Следует ли трансатлантическому сообществу разработать иные подходы к политике в отношении Москвы? Эта и другие смежные темы стали предметом обсуждения в ходе веб-дискуссии «Является ли политика США в отношении Москвы излишне конфронтационной?»ю

Эксперты, принявшие участие в этом организованном Атлантическим Советом (Atlantic Council) и Институтом Чарльза Коха (Charles Koch Institute) мероприятии, которое состоялась в Вашингтоне в среду 17 июня, придерживались подчас весьма разных позиций в обсуждаемом вопросе.

Научный сотрудник Института Катона Эмма Эшфорд (Emma Ashford, Cato Institute) считает, что политика США в отношении России является «слишком конфронтационной и неопределенной». Расширение НАТО, размещение противоракетной обороны в Восточной Европе, санкции, выход из договоров о контроле над вооружениями, поддержка российской оппозиции вкупе с негативной и враждебной риторикой в отношении Москвы создают в целом «невероятно конфронтационную политику» политику США по отношению к России, даже если по отдельности для каждого из этих шагов могут иметься веские обоснования – полагает эксперт.

«Если смотреть глазами Москвы, то нетрудно понять, почему Россия рассматривает политику США на сегодняшний день как серьезную угрозу не только своим амбициям, которым мы, возможно, и должны противостоять, но и самому существованию режима и его стабильности», – говорит Эмма Эшфорд.

В то же время политика США не имеет четких целей или же они недостижимы, считает эксперт Института Катона. Она добавляет, что внутри самой нынешней администрации стремление президента Трампа к улучшению отношений с Москвой сталкивается с жесткой позицией многих членов его кабинета, что препятствует последовательности политики Вашингтона. США также не дают четкого сигнала о том, что Москва должна сделать для улучшения отношений, в том числе неясен до конца механизм снятия санкций.

«Но, возможно, самым важным является то, что с нашей стороны совершенно неясно, каковы наши “красные линии”. Что мы на самом деле считаем важными для национальной безопасности США? Такие вещи, как вмешательство в выборы? Защита государств-членов НАТО или стран, не являющимися его членами? – задается вопросами эксперт. – Считая проблемой все, что делает Россия, стирая грани между государствами-членами НАТО и не-членами альянса, делая наказание с применением санкций нормой, а не средством принуждения или сдерживания, мы на самом деле лишаем себя способности влиять на поведение России по действительно важным вопросам».

Вице-президент и директор по исследованиям в Центре национальных интересов Джордж Биб (George Beebe, Center for the National Interest) тоже считает, что США должны более четко определить сферы, которые являются «жизненно важными» для национальной безопасности страны. Это особенно актуально на сегодняшний день, когда США сталкиваются с проблемой крупного дефицита бюджета.

Изменение поведения России в целом не должно быть первоочередной задачей Вашингтона, говорит Джордж Биб. Вместо этого США и Россия должны сформулировать определить конкретные правила, которые будут определять их поведение в ряде сфер, например, касаемо внутренних дел друг друга. По мнению эксперта, наложение санкции на ближайшее окружение российского президента не имеет смысла, поскольку это так и не заставило российскую элиту оказать влияние на Кремль с тем, чтобы тот изменил свою политику, на что рассчитывал Вашингтон, говорит он.

Одновременная конфронтация США с Россией и Китаем тоже не является стратегически правильным подходом, считает Джордж Биб, так как только объединяет их в противостоянии с Соединенным Штатам.

Иной точки зрения придерживается бывший посол США в Украине, научный сотрудник Стэнфордского университете и эксперт Института Брукингса Стивен Пайфер (Steven Pifer, Brookings Institute, Stanford University), которые считает, что политика США в отношении России является именно ответом на агрессивные действия последней. Признав, что администрация США действительно не воспринимала всерьез опасения России по поводу систем противоракетной обороны в Европе, основную часть вины за плохие отношения он возлагает на Москву.

Россия более агрессивно модернизирует свои вооруженные силы, проводит ряд вызывающих озабоченность учений на границах с НАТО, милитаризует Калининград, развязала войну в Украине и оккупировала Крым – напомнил Стивен Пайфер. Кремль также вмешался в американские выборы и продолжает дезинформационные кампании против Запада в социальных медиа. Вашингтон ввел санкции на Москву в ответ на отказ прекратить конфликт в Донбассе, покинуть Крым и за вмешательство в выборы, отмечает бывший посол США: «Учитывая все эти действия России, я считаю, что правительство США предприняло пропорциональные шаги в ответ».

«Я не буду утверждать, что в Вашингтон все сделал правильно», – добавляет он, отметив, что США должны были сохранять более открытыми некоторые каналы связи, особенно в военной сфере, для уменьшения вероятности потенциальных инцидентов и просчетов. Однако, при взаимодействии с Москвой, отмечает Стивен Пайфер, следует исходить из того, что если Запад хочет, чтобы Кремль воспринимал его всерьез, то он должен принимать меры наказания за неприемлемые для него действия.

Директор евразийской программы вашингтонского «Атлантического совета» и бывший посол США в Украине Джон Хербст (John Herbst) подчеркивает, что в последние десятилетия внешняя политика России направлена на подрыв созданного после Второй мировой войны международного порядка. Агрессия Кремля против Грузии в 2008 году и Украины в 2014 году идет вразрез с рядом международных положений, гарантирующих право стран на территориальную целостность, суверенитет и свободный выбор партнеров по альянсам. Вдобавок к этому, Кремль продолжает подрывать трансатлантические отношения, НАТО, Европейский Союз и вмешиваться во внутренние дела западных стран.

Санкции, которые обходятся российской экономике в 1-1.5% ВВП в год, заставили Россию заплатить за свои действия, а также остановили его дальнейшую агрессию против Украины, напоминает Джон Хербст. Запад может пересмотреть свою политику, когда Москва изменит свое агрессивное поведение: «Это произойдет только в результате нашей политики, осуществляемой с позиции силы, а не политики примирения с агрессией Кремля».

Что касается выработки правил в отношениях между Вашингтоном и Москвой, то проблема заключается в том, что последняя их не соблюдает, добавляет бывший посол США. Вместе с тем посол Хербст признает, что США следовало бы более четко сфорумулировать условия снятия санкций.

Джон Хербст также считает, что внешняя политика США сегодня исходит из того, что и Китай, и Россия проводят противоречащую интересам США и глобальной стабильности политику. При этом именно Москва является лидером в попытках подорвать международный порядок, а Пекин следует ее примеру, наблюдая относительно слабый ответ Запада.

Отвечая на вопрос Русской Службы «Голоса Америки», остаются ли США и Европа едиными в своей политике по отношению к России, в том числе относительно санкций, Эмма Эшфорд отметила, что, по ее оценке, Вашингтон недостаточно учитывает видение ситуации своими союзниками.

«Многие европейские страны – немцы, французы, в некоторой степени британцы – не хотят, чтобы США прибегали к излишне конфронтационному подходу в отношении России. Мы видели это на примере дебатов по поводу трубопровода «Северный поток-2», или позиции некоторых деловых кругов Центральной Европы, где усиливается мнение, что противодействие со стороны США в большей степени связано с внутренней экономической политикой и внутренними энергетическими программами, нежели с подходами к отношениям к Россией», – отмечает эксперт.

«Я считаю, что это вызывает особую обеспокоенность, потому что если вы верите, что Россия представляет собой угрозу какого-либо уровня, вы не хотите, чтобы между союзниками США и Европы были разногласия. Я думаю, что мы слышим от многих европейских государств, что они хотят несколько более примирительной или, по крайней мере, более открытой для обсуждения политики в отношении России, но мы в Вашингтоне их не слушаем», – подашает Эмма Эшфорд.