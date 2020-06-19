Трамп: американскую экономику ожидает V-образное восстановление

19.06.2020, 1:18, Новости дня

Президент Дональд Трамп считает, что американская экономика, пострадавшая от кризиса в результате пандемии коронавируса, находится на пути к восстановлению. Глава государства заявил об этом в четверг во время круглого стола с губернаторами, который состоялся в Белом доме.

Президент напомнил, что в разгар кризиса Белый дом выделил более 670 миллиардов долларов в рамках Программы защиты зарплат, которая была предназначена для того, чтобы помочь малому бизнесу пережить приостановку деятельности. По словам Трампа, программа оказалась очень успешной, и сейчас администрация ведет переговоры с демократами в Конгрессе о выделении дополнительного финансирования на помощь небольшим компаниям, которые сильно пострадали в результате кризиса.

«Мы здесь, чтобы помочь бизнесу и помочь людям. На сегодняшний день мы выдали свыше 4,6 миллионов кредитов для малого бизнеса, поддержав примерно 50 миллионов рабочих мест. Это невероятно!» – сказал Трамп, добавив, что большинство владельцев малого бизнеса, получивших кредиты в рамках Программы защиты зарплат, смогли сохранить предприятия, которые «хорошо работают» и «находятся на пути к выздоровлению».

«У нас есть много компаний, которые действительно хорошо работают. Мы говорим о V-образной форме [восстановления экономики]», – подчеркнул президент, добавив, что речь, возможно, идет даже об I-образном варианте восстановления, который подразумевает очень резкий рост после столь же сильного обрушения экономики.

«Я говорил о V-образном сценарии, и многие люди со мной не соглашались… Многие очень умные люди с Уолл-стрит были с этим не согласны, но сейчас они… говорят, что это может быть V-сценарий», – добавил Трамп.

Пресс-секретарь Белого дома Кейли Макэнани согласилась со словами президента, напомнив, что ранее Трамп говорил, что американская экономика после окончания кризиса «взлетит, как космический корабль». Макэнани подчеркнула, что в мае в американской экономике, вопреки пессимистичным ожиданиям экспертов, появились 2,5 миллиона новых рабочих мест, а индекс Доу-Джонса превысил 26 000 пунктов.