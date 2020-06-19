 

СМИ: новые игры Facebook не пустят в App Store

19.06.2020, 1:06, Новости дня

Компания Apple, скорее всего, вновь не пустит в App Store новое приложение Facebook, позволяющее играть в казуальные игры. Ранее цензоры магазина отклоняли Facebook Gaming уже пять раз, ссылаясь на нарушение правил магазина.

Как пишет The New York Times, за прошлый год App Store сгенерировал огромную выручку – $15 миллиардов, а немалую часть доходов принесли именно игры. При этом оформлять подписки на приложения вне собственного магазина Apple запрещает, оставляя себе 15-30% с каждой покупки.

По данным издания, в Apple опасаются, что Facebook Gaming откроет пользователям iPhone и iPad доступ к витрине магазина, который принадлежит и управляется Facebook. В результате заработок, который будут приносить простые игры вроде Words with Friends (как “Скраббл”) и Uno (“Уно”), может пройти мимо Apple.

На прошлой неделе власти Евросоюза инициировали два антимонопольных расследования в отношении Apple. Их цель – выяснить, нарушают ли требования App Store к сторонним разработчикам, согласно которым компания взимает до 30% со всех встроенных покупок, европейское законодательство о конкуренции.

Ранее с критикой в отношении распределения доходов от цифровых продаж в App Store обрушились многие крупные игроки, включая Epic Games (разработчика самой популярной в мире сетевой видеоигры Fortnite) и Match Group, владеющей сервисом знакомств Tinder. Поддержал критиков и Павел Дуров, назвавший налог Apple “безумным”.

Текст:

Вести.Hi-tech



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.06 / США предложили помощь с устранением последствий разлива топлива в Норильске

19.04 / В Волынской области из охотничьего ружья убили жителя Луцка

01.06 / Паводок в Мурманской области: движение по мосту через Колу приостановлено

19.05 / Специалисты определили, что помогает рыбам чувствовать течение воды

22.05 / На МКС опробовали независимую от США российскую систему связи

10.05 / Обозреватель SCMP – «враг моего врага» — коронавирус может помочь Си избавиться от Трампа

21.04 / Власти Баварии объяснили отмену фестиваля «Октоберфест-2020»

12.05 / Боксер Тищенко опроверг информацию о заражении коронавирусом

20.04 / Врачи и волонтеры Владикавказа призвали жителей Осетии к здравому смыслу

18.06 / Полицейские США выразили поддержку пострадавшим российским коллегам

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска