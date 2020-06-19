В городах России проходят финальные репетиции парада Победы

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19.06.2020, 1:06, Новости дня

В этом году парад Победы пройдет тоже 24 июня. Готовятся к нему в разных городах. В Москве прошла заключительная ночная репетиция. По брусчатке Красной площади промаршировали 40 пеших расчетов. 11 из них — в исторической военной форме. В механизированную колонну вошли в том числе образцы времен Великой Отечественной войны. И, конечно, самая современная военная техника.

Тренировка парада в честь 75-летия Великой Победы состоялась и в Санкт-Петербурге. Утром летчики отработали над городом воздушную часть. А позже по Дворцовой площади прошли более 4,5 тысячи военнослужащих. Всю гусеничную технику "обули" в специальные "башмаки", чтобы не навредить покрытию площади, сообщает телеканал "Россия 24".

Тренировка парада в честь 75-летия Великой Победы состоялась и в Санкт-Петербурге. Утром летчики отработали над городом воздушную часть. А позже по Дворцовой площади прошли более 4,5 тысячи военнослужащих. Всю гусеничную технику "обули" в специальные "башмаки", чтобы не навредить покрытию площади, сообщает телеканал "Россия 24".
 



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