Умерла последняя сестра Джона Кеннеди

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19.06.2020, 1:05, Новости дня

17 июня в собственном доме в Нью-Йорке умерла Джин Кеннеди-Смит, американский дипломат, родная сестра 35-го президента США Джона Кеннеди. Об этом изданию The New York Times рассказала ее дочь Ким.

Причина смерти не называется. Кеннеди-Смит было 92 года.

Она была восьмой и последней живущей из девятерых детей Джозефа и Розы Кеннеди, самыми известными из которых были ее братья Джон (убит в Далласе в 1963 году) и Роберт (генеральный прокурор США, убит в Лос-Анджелесе в 1968 году). Самого младшего брата Эдварда, сенатора от штата Массачусетс, Джин пережила на 11 лет.

В 1993–1998 годах Кеннеди-Смит была послом США в Ирландии. На этот период пришлось окончательное разрешение проблемы Ольстера. В 1998-м президент Ирландии Мэри Макэлис присвоила ей почетное гражданство.

В некрологе, который опубликовало посольство США в Дублине, приводятся слова экс-главы миссии, сказанные об Ирландии, прародине клана Кеннеди: “Хотя я уезжаю, на самом деле я не ухожу, потому что мое сердце всегда будет здесь”.

У Кеннеди-Смит четверо детей и шесть внуков.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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