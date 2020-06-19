За что погиб Володя «Морпех»

19.06.2020, 0:54, Разное

«Мама, в Сирии стали мало платить, я поехал в Ливию». Денис Коротков — об обстоятельствах смерти бойца ЧВК «Вагнер».

Весной 2020 года ООН опубликовала доклад о вмешательстве РФ в военный конфликт в Ливии. В нем утверждается, что на территории Арабской Республики находятся две тысячи военнослужащих ЧВК «Вагнер». В ответ на это МИД РФ продолжает опровергать присутствие каких-либо вооруженных формирований, имеющих отношение к России, в Ливии. «Новой газете» интересно, почему после смерти Владимира Скопинова с позывным «Морпех» все нити ведут к Евгению Пригожину и этой арабской республике?

Иллюстрация: Петр Саруханов / «Новая»

Группа «Вагнера» для российской власти вроде неприличной болезни, о которой в обществе стараются не упоминать. Для МИДа этой структуры, шестой год воюющей то на Донбассе, то в Сирии, то в Африке, не существует. Но особый случай — программное интервью, в том числе на эту тему, крупнейшей египетской газете «Аль-Ахрам» заместителя министра иностранных дел, спецпредставителя президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки Михаила Богданова 9 июня 2020 года.

Вот что спрашивает журналист: «Насколько правдива информация, которую недавно представили источники американского Госдепартамента, об участии с подачи Москвы вооруженных формирований компании «Вагнер» в противостоянии на стороне Ливийской национальной армии под командованием маршала Х. Хафтара?»

А вот достойный дипломата ответ:

«Распространяемая рядом зарубежных источников, в т.ч. в Госдепартаменте США, информация о присутствии в Ливии сотрудников ЧВК «Вагнер» и их участии в боевых действиях на стороне Ливийской национальной армии Х. Хафтара большей частью построена на подтасованных данных и направлена на дискредитацию политики РФ на ливийском направлении. Подобные утверждения основаны на источниках зачастую сомнительного свойства, имеющих прямой интерес в поддержке противников Х. Хафтара. Достоверность целого ряда «фактов» невозможно доказать. Многие сведения, особенно касающиеся упоминаемых российских граждан, просто голословны. Люди, якобы воюющие в Ливии, на деле не выезжали за пределы нашей страны. Примечательно, что списки скопированы с одиозной украинской базы данных «Миротворец» (цитата по сайту МИДа).

Специальный представитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов. Фото: Валерий Шарифулин / ТАСССмерть «Морпеха»

Возможно, источники информации, на которые сетует Михаил Богданов, действительно ненадежны. В интервью они не названы, но, судя по контексту,

дипломат ссылается на многократно процитированный в прессе доклад экспертов, представленный Совету безопасности ООН 24 апреля 2020 года, согласно которому в Ливии с 2018 года действует группировка ЧВК «Вагнер» в количестве 800–1200 человек.

Не оспаривая мнения господина Богданова по поводу достоверности источников ООН, «Новая газета» полагает, что у замминистра и спецпредставителя президента есть все возможности проверить информацию. Если есть сомнения в присутствии группы «Вагнера» в Ливии — можно узнать, где и при каких обстоятельствах погиб петербуржец Владимир Скопинов, 39 лет, ветеран Донбасса, известный по позывному «Морпех».

О его смерти стало известно в январе 2020 года. «Радио Свобода» обратило внимание на публикации в соцсетях: о гибели в Ливии «Морпеха» Владимира Скопинова сообщалось в «ВКонтакте» на страницах сообществ «Имперский легион» и «Мемориал героев ДНР и ЛНР», на странице воевавшего на стороне непризнанной Донецкой Народной Республики петербуржца Вадима Васильева.

Публикация о смерти Скопинова в сети ВК

Конечно, эти публикации в Сети доказательством гибели Скопинова в Ливии в рядах ЧВК «Вагнер» считать нельзя. Но мы полагаем, что смогли получить информацию, к которой господин Богданов отнесется серьезнее.

Войны «Морпеха»

Владимир Скопинов родился в Ленинграде в 1982 году. О его ранних годах ничего не известно. В нулевых работал в петербургских строительных организациях, в начале десятых служил по контракту в Киркинесской бригаде морской пехоты. Подтверждения информации «Радио Свобода» о службе в МВД мы не нашли. В 2015 году Скопинов под позывным «Морпех» принимает участие в боевых действиях в составе «Имперского легиона» на Донбассе, получает ранение в ногу. Это подтверждается многочисленными фото и свидетельствами его сослуживцев.

Скопинов на костылях. Фото из соцсетей сослуживцев

«Новая газета» узнала, что летом 2017 года Владимир Скопинов завербовался в «Вагнер», воевал в Сирии, а затем и в Ливии, где впоследствии и погиб.

«Морпех» и «Вагнер»

Информацию о гибели сына в африканской Ливии «Новой газете» подтвердила мать Владимира — Татьяна Скопинова, жительница петербургского Купчино. По ее словам, Владимир с 2017 года служил в «каких-то секретных войсках», воевал в Сирии, а в декабре 2019 года был отправлен в Ливию.

«Мама, меня отправляют в Африку. В Сирии стали мало платить, мне надо деньги заработать», — вспоминает Татьяна Скопинова слова сына.

По ее словам, 27 января о гибели Владимира сказал «товарищ по Донбассу», а также один из сослуживцев по Сирии, находящийся на излечении после ранения в одном из госпиталей.

В каких «секретных войсках» воевал Скопинов, стало понятно, когда Татьяна Скопинова показала его награды и фото: так называемый «окопный крест» группы «Вагнера» с выгравированным личным номером М-3696, «орден» «За победу над ИГИЛ. Сирия» (ИГИЛ запрещена в России. — Ред.) и непонятную медаль с арабской вязью.

Награды Скопинова. Фото Татьяны Скопиновой

На «удостоверении» к медали с печатью ISIS Hunters — видимо, перевод: «Не побежден, не сломлен. Подвигу русских и сирийских братьев». Интересен рисунок аверса: «Боец, стреляющий в «Апачи».

Награды Скопинова и документы к ним. Фото Татьяны Скопиновой

Насколько известно «Новой», ни боевики Исламского государства (запрещенного в России), ни иные сирийские инсургенты вертолетов, тем более «Апачей» на вооружении не имели. Единственный известный случай противостояния группы «Вагнера» и вертолетов — расстрел колонны «Вагнера» американской авиацией под Хишамом 7 февраля 2018 года.

Место столкновения под Хишамом. Фото из архива

Вероятно, российскому Министерству иностранных дел будет несложно подтвердить эту часть биографии одного из «никогда не выезжавших за пределы нашей страны» бойцов. Спросить можно, например, в наградном отделе администрации президента России:

23 апреля 2018 года Владимир Путин наградил (очевидно, за сирийские достижения) Владимира Скопинова медалью «За отвагу».

Медаль «За отвагу» и документы к ней за подписью президента РФ. Фото Татьяны Скопиновой

Уточнить можно и в Министерстве обороны. После полученного в Сирии ранения Владимир Скопинов, как рассказывает его мать, находился на лечении в Центральном клиническом госпитале Минобороны им. Вишневского. При наличии фото отрицать это было бы странно, а в истории болезни хоть что-то должно указать на место получения и обстоятельства ранения.

В госпитале. Скопинов — крайний слева. Фото из архива

Из Петербурга в Краснодар (под Краснодаром в Молькино находится базовый лагерь подготовки группы «Вагнера») Скопинов вылетел 7 декабря 2019 года. Последний раз с матерью по телефону разговаривал 15 декабря. 27 января ей сообщили о его смерти в Ливии.

Белоостровская, 22

После скандалов с участием группы «Вагнера» в боях на Донбассе, а особенно в Сирии, с внутренней безопасностью в этой структуре навели какой-никакой порядок, смартфоны у личного состава отобрали и заставили капитально почистить свои страницы в социальных сетях. Если фото и видео вагнеровцев с Донбасса и из Сирии можно найти без особых усилий, то с верифицированными фотодокументами из Африки есть проблемы. Признаемся:

пока даже не удалось установить, оформляется ли смерть вагнеровцев в Ливии на месте, или тела отправляются транзитом через Сирию — через армейскую службу транспортировки тел погибших в Хмеймиме, как это делается для «сирийских» ЧВК.

Для спецпредставителя президента по Африке и Ближнему Востоку установить факты наверняка не проблема.

Можем подсказать перспективный адрес: бизнес-центр в Петербурге, улица Белоостровская, дом 22. В один из безымянных офисов этого бизнес-центра, по словам Татьяны Скопиновой, ее приглашали за получением «зарплаты» сына в период его командировок.

Где захоронен Владимир Скопинов, нам неизвестно. После общения с «представителями командования» Татьяна Скопинова категорически отказалась продолжать разговор с «Новой газетой» — и это ее безусловное право. Вадим Васильев, написавший о его смерти в соцсети, на просьбу о разговоре не отозвался.

Денис Коротков

корреспондент отдела расследований

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