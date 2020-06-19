В Москве за сутки умерли 48 пациентов с коронавирусом
19.06.2020, 0:53, Новости дня
В Москве за минувшие сутки умерли 48 пациентов с положительным результатом теста на коронавирус, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией.
«В Москве скончались 48 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», – приводит сообщение штаба ТАСС.
Общее число умерших с подтвержденным результатом теста на коронавирус в столице достигло 3531 человек.
Днем ранее в Москве умерли 49 пациентов с коронавирусом.
В понедельник в Центральном научно-исследовательском институте (ЦНИИ) эпидемиологии Роспотребнадзора сообщили, что уровень циркуляции коронавируса в Москве по сравнению с серединой марта упал в 20 раз. В тот же день мэр российской столицы Сергей Собянин заявил о готовности города к очередному этапу снятия ограничений.
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