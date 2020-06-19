Трамп допустил возможность «полного разъединения» экономик США и Китая

19.06.2020, 0:48, Новости дня

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп допустил возможность «полного разъединения» экономик США и Китая при определенных условиях.

«<…> США, конечно, сохраняют возможность при определенных условиях полного разъединения [экономик] с Китаем», – написал Трамп в своем Twitter.

Накануне Трамп допустил, что Китай намеренно заразил мир коронавирусом. Ранее он называл коронавирус «очень плохим подарком из Китая».

В начале июня Трамп говорил, что из-за коронавируса «иначе взглянул» на торговую сделку с Китаем. В мае глава американской администрации допустил, что Соединенные Штаты могут полностью разорвать отношения с Китаем в ответ на ситуацию с коронавирусом.

Госсекретарь США Майк Помпео в свою очередь заявлял о наличии у США доказательств того, что Китай якобы намеренно скрывал или уничтожал доказательства вспышки коронавируса. Помпео пообещал наказать Китай за сокрытие сведений о коронавирусе.

Напомним, США обвиняют Китай в намеренном сокрытии или уничтожении доказательств вспышки коронавируса. Пекин называет эти утверждения необоснованными.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о планах США взыскать с Китая убытки, нанесенные американской экономике коронавирусом. Речь может идти о колоссальной сумме – 6 трлн долларов. Вслед за США компенсаций от Китая за коронавирус захотели в Британии.

В Москве требования Вашингтоном компенсаций от Пекина назвали недопустимыми.