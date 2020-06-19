DN – корейскому сотрудничеству пришёл конец — но у Сеула ещё остался простор для манёвра

19.06.2020, 0:42, Новости дня

Взрывом межкорейского узла связи Пхеньян хотел донести до Сеула простую мысль: хватит слушать США и помогите отменить международные санкции против Северной Кореи, пишет Dagens Nyheter. Как отмечает газета, хотя этот ход и положил конец экономическому сотрудничеству двух стран, у Сеула ещё остался простор для политического манёвра.



Reuters

Когда Северная Корея взорвала межкорейский узел связи, открытый в 2018 году в пограничном городе Кэсон, она пыталась сделать так, чтобы её южная соседка никак не смогла неправильно истолковать этот сигнал. Посланий, скорее всего было несколько: хватит слушать США и помогите отменить против нас международные санкции, пишет Dagens Nyheter.

В отсутствие официальных дипломатических отношений между Северной и Южной Кореей узел связи фактически выполнял функцию посольства. Город же Кэсон был местом, где южнокорейский капитал встречался с северокорейской рабочей силой.

Руины здания и столб дыма до небес стал знаком того, что экономическое сотрудничество, так сенсационно начавшееся два года назад, на этот раз закончилось. Следующим шагом со стороны Северной Кореи может стать усиление военной напряжённости либо с помощью ввода войск в демилитаризованную зону, либо же с помощью старта военных учений на море на условно нейтральной территории.

Вместе с тем южнокорейские эксперты считают, что в отношениях с Севером у Сеула ещё осталось пространство для манёвра. По словам исследователя Чо Хан Бома, если бы Северная Корея действительно хотела разнести всё на границе, она бы, не колеблясь, так и поступила.

Однако взорван был только узел связи, причём произошло это после предупреждения сестры лидера Ким Чен Ына Ким Ё Чжон. Последняя заявила, что межкорейский офис «бесполезен» и пригрозила его уничтожить.

При этом возможности улучшения отношений между странами по-прежнему есть, но южнокорейские эксперты предупредили президента Мун Чжэ Ина, чтобы тот не пытался идти на сближение с Пхеньяном, порекомендовав вместо этого придерживаться более жёсткой линии.

Обострение ситуации на полуострове произошло в то время, когда сестра Кима, судя по всему, начала играть более заметную на публике роль в руководстве Северной Кореи.

Однако самым важным пунктом для Пхеньяна, который пытается изменить свою стратегию, являются, скорее всего, международные санкции, введённые за разработку Северной Кореей ядерного оружия. При этом после провала переговоров между президентом США Дональдом Трампом и Ким Чен Ыном в феврале прошлого года жизнь северокорейцев в целом стала хуже.

В то же время Ким Чен Ын пообещал своему народу улучшить условия жизни сразу же по приходу к власти в 2011 году. В этом контексте взрыв узла связи можно рассматривать как внутриполитический шаг, признанный показать, что в сложившейся обстановке виноват вовсе не северокорейский лидер.

Кроме того, у агрессивности режима может быть ещё одна причина: Пхеньяну и правда не нравятся воздушные шары с юга, на которых в страну прилетают листовки с критикой властей, копии фильма «Интервью» про Ким Чен Ына, а также ряд дефицитных в Северной Корее товаров, подытоживает Dagens Nyheter.