Мнение: Украинизация как неизменный вектор

19.06.2020, 0:10, Разное

Украинизация как неизменный вектор

Представители партии Зеленского достаточно ясно артикулировали, что никакого серьезного отказа от текущего языкового курса на Украине не будет. Для тех, кто этого еще не понял, объясняют прямым текстом:

«Тезис первый – никто не ставит под сомнение статью Конституции, что единственным государственным языком является украинский, и другие варианты, я считаю, они абсолютно бесперспективны, по крайней мере, в Верховной раде девятого созыва в этом формате

Такие идеи звучат, что нужно думать о разнообразии языков, у нас куча национальных меньшинств, нужно расширять их права – безусловно, права нацменьшинств нужно также обеспечивать. Мы, как государство, которое стремится к евроинтеграции – никто с этим не спорит. Но ставить под сомнение единственный государственный язык мы не можем»

В то же время депутат исключил возможность придания русскому языку статуса регионального в юго-восточных областях Украины, так как подобный шаг «грозит безопасности государства».

«Те варианты, которые в свое время предлагала Партия регионов (при Януковиче), что региональные языки… это вот всё, я считаю, что это большая опасность. Потому что в условиях децентрализации, когда сейчас региональной власти предоставляется больше полномочий, если мы их еще наделим возможностью вводить региональный язык, я вижу в этом большую опасность с точки зрения национальной безопасности».

(с) депутат фракции «Слуга Народа» в Верховной Раде Василий Мокан.

Как нетрудно заметить, делается оговорка «в Верховной Раде этого созыва», где большинство имеет фракция «Слуга народа». Соответственно, любые иллюзии на тему того, что эти деятели будут решать языковой вопрос иначе как принудительной украинизацией, следует отбросить.

При этом даже огрызки закона Колесниченко, который фактически закреплял второстепенный статус русского языка (лишь бы не давать ему статус второго государственного), с точки зрения «Слуг народа», представляют опасность. То есть, если вы говорите на своем родном языке, вы уже тем самым представляете угрозу «национальной безопасности Украины». Этот депутат точно из «Слуги народа», а не из «Европейской солидарности» или «Свободы» Тягнибока?

Не секрет, что угрозы захватившей власть в Киеве хунты запретить русский язык сыграли важную роль в начале восстаний в Крыму и на Донбассе. Последующие годы показали оправданность этих опасений, так как с 2014 года на Украине проводилась политика последовательной дискриминации русского языка и насильственной украинизации. Люди видели то, чем им в 2014-м году только угрожали. И как они видят сейчас, никакой принципиальной разницы языковой политики при Порошенко и при Зеленском нет. Подготовленный еще при Порошенко языковой закон, который дискриминирует не только русскоязычных (которые составляют большинство на Украине), но и тех же венгров, благополучно действует и при Зеленском, который перед выборами всячески уходил от прямого ответа на вопрос о языке, чтобы собрать побольше голосов на Юго-Востоке. Разумеется, если бы он последовательно говорил, что продолжит языковую политику времен Порошенко, значительная часть его избирателей уплыла бы к тому же «Оппозиционному блоку», который сейчас эксплуатирует тему двуязычия так же, как это делали Кучма и Янукович.

И даже текущее падение рейтинга Зеленского (с 73% до 39%) не влечет за собой пересмотр проводимой политики, что ясно дает понять, что на тех, кто проголосовал за Зеленского, а потом разочаровался, в окружении Зеленского особо и не рассчитывают. Лохов в очередной раз развели, и теперь можно еще как минимум 4 года решать свои коммерческие вопросы, прикрываясь темой войны на Донбассе и ссылками на то, что тяжелое наследие «попэредников» предстоит преодолевать еще долгие годы.

Можно вспомнить, как различные общественники и журналисты, которые всерьез полагали, что риторика Зеленского о том, что он порвет с курсом Порошенко, имеет отношение к реальности, просили у него либо отменить, либо пересмотреть языковой закон и даже ссылались на выводы Венецианской комиссии, которая признала его дискриминационным и нарушающим права различных языковых групп на Украине. И что, отреагировал ли Зеленский на эти запросы? Конечно же, нет. И это за более, чем год президентства, имея все необходимые ресурсы для принятия нового закона или коррекции старого. Так что тут не может быть и речи про то, что Зеленский «не может». Правда в том, что Зеленский не хочет, и пока «Слуга народа» будет сохранять относительную монополию на власть, в этом вопросе ничего принципиально не изменится.

Разумеется, возможный провал «Слуги народа» на местных выборах может скорректировать эту линию и привести к некоторым косметическим изменениям, но с точки зрения идеологии подавления русского языка на Украине, особых расхождений у Зеленского и Порошенко не наблюдается, и вряд ли мы увидим разрыв с этой практикой.

Специально для АСД

https://asd.news/articles/ukraina/zelenskiy-i-yazykovoy-vopros/ – цинк

PS. Поэтому совершенно не случайно, что в Верховной Раде комитет по гуманитарной политике возглавил открытый русофоб Потураев. И это тоже более чем характерный маркер.