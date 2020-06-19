США передали 1,2 млрд долларов на борьбу с коронавирусом во всем мире

19.06.2020, 0:06, Новости дня

Госдепартамент и Агентство по международному развитию (USAID) с начала пандемии коронавируса выделили свыше 1,2 миллиарда долларов в виде неотложной медицинской помощи, гуманитарной, экономической помощи и помощи в области развития здравоохранения правительствам и международным организациям, ведущим борьбу с распространением COVID-19. Об этом в четверг сообщили в Госдепартаменте.

США по-прежнему возглавляют глобальные усилия по борьбе с пандемией, говорится в заявлении Госдепартамента. В целом помощь была оказана более чем 120 странам.

Глобальный чрезвычайный резервный фонд здравоохранения USAID передал 428 миллионов долларов на медицинские программы, в том числе на финансирование закупок аппаратов искусственного дыхания. Подразделение USAID по оказанию помощи в случае стихийных бедствий передало гуманитарную помощь на более чем 462 миллиона долларов.

Свыше 206 миллионов долларов были выделены на устранение последствий пандемии из Фонда экономической поддержки, а Бюро по делам населения, беженцев и миграции Госдепартамента передало гуманитарную помощь в объеме 173 миллиона долларов.

В числе стран, которым США оказали помощь в борьбе с пандемией, – Россия. 4 июня USAID отправило в Россию 200 аппаратов искусственной вентиляции легких американского производства и запасные части к ним.

Среди постсоветских государств наибольшая помощь на сумму 15,5 миллиона долларов была оказана Украине. Беларусь получила помощь в размере 1,7 миллиона долларов, Армения – 2,7 миллиона долларов, Азербайджан – 3,6 миллиона долларов, Грузия – 2,7 миллиона долларов, Молдова – 2,2 миллиона долларов, Казахстан – 3,1 миллиона долларов, Кыргызстан – 0,9 миллиона долларов, Таджикистан – 866 тысяч долларов, Туркменистан – 920 тысяч долларов, Узбекистан – 3,9 миллиона долларов.