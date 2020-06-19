Facebook, Google и Twitter – в фокусе внимания американских законодателей

19.06.2020, 0:06, Новости дня

В четверг высокопоставленные представители компаний Facebook, Google и Twitter встретились с американскими законодателями на виртуальных слушаниях, посвященных проблеме попыток зарубежного вмешательства в назначенные на 3 ноября президентские выборы.

Представители руководства компаний Facebook и Twitter сообщили Комитету по разведке Палаты представителей, что они не обнаружили доказательств скоординированного зарубежного вмешательства в обсуждение темы заочного голосования или в онлайн-обсуждение недавних массовых акций протеста против расизма и произвола полиции в США.

Тем не менее, директор компании Twitter по глобальной стратегии и развитию Ник Пиклз заявил, что эта социальная сеть столкнулась с ситуацией перехода от манипулирования платформой к публичным твитам, которые делаются с правительственных аккаунтов и аккаунтов и государственных СМИ.

Представитель Демократической партии Джим Хаймс обратил внимание главы политики безопасности компании Facebook Натаниэля Глейхера на то, что его компании необходимо противостоять угрозе иностранного вмешательства с целью крайней поляризации американского общества.

«Если в каждом американском доме, как мне кажется, сегодня полно токсичного, взрывоопасного газа, то все, что нужно, – это спичка из России, Ирана, Северной Кореи или Китая, чтобы спровоцировать пожар», – сказал Хаймс.

Глейхер сказал, что многие пользователи соцсети Facebook не хотят видеть спорного контента и что платформа переориентировалась на контент, который связан с семьями и друзьями пользователей.

В последние недели дебаты по поводу модерации контента усилились. Twitter и Facebook разошлись во мнениях о том, как обрабатывать провокационные посты президента Дональда Трампа.

Ранее Трамп, в свою очередь, обвинил социальные сети в цензуре и призвал правительство отменить меры защиты от ответственности, которыми пользуются технологические платформы.

Ричард Сальгадо, директор по взаимодействию с правоохранительными органами и информационной безопасности в Google Alphabet Inc, столкнулся с обвинениями в отсутствии прозрачности компании, что якобы позволило ей избежать того внимания, которое сегодня привлекают другие технологические компании. Сальгадо заявил, что Google предоставляет отчеты о прозрачности рекламы на своей онлайн-платформе.