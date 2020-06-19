 

Умер бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев. У него была двухсторонняя пневмония

19.06.2020, 0:05, Новости дня

Бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев скончался. Об этом РИА Новости сообщил врио руководителя региона Олег Николаев.

В конце мая стало известно, что Михаила Игнатьева госпитализировали с двухсторонней пневмонией в одну из больниц Санкт-Петербурга. Сообщалось, что его состояние тяжелое – в легких нашли множественные поражения.

Владимир Путин отправил в отставку главу Чувашии Михаила Игнатьева с формулировкой “в связи с утратой доверия” 29 января. Ранее чиновника исключили из рядов правящей партии “Единая Россия” за нарушение этических норм. Игнатьев был героем нескольких скандалов: с ключами от пожарных автомобилей, когда заставлял прыгать руководителя местной пожарной службы, и когда призывал “мочить” журналистов. Игнатьев руководил Чувашией с июля 2010 года.



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