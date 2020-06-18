Умные часы специалисты превратили в систему мониторинга здоровья

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18.06.2020, 23:57, Новости дня

Команде исследователей удалось разработать тонкую клейкую пленку, которая в будущем способна превратить обычные умные часы в уникальную систему мониторинга состояния здоровья.

Свою работу система осуществляет с помощью поиска химических индикаторов через человеческий пот и в режиме реального времени предполагает, что именно может происходить с организмом на данный момент.

Сторона клейкой пленки, которая соприкасается с кожей, собирает и анализирует химический состав капель пота. Другая сторона, которая обращена к часам, превращает полученные химические сигналы в электрические для их прочтения, обработки и отображения на умных часах.



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