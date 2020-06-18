 

Умные часы специалисты превратили в систему мониторинга здоровья

18.06.2020, 23:57, Новости дня

Команде исследователей удалось разработать тонкую клейкую пленку, которая в будущем способна превратить обычные умные часы в уникальную систему мониторинга состояния здоровья.

Свою работу система осуществляет с помощью поиска химических индикаторов через человеческий пот и в режиме реального времени предполагает, что именно может происходить с организмом на данный момент.

Сторона клейкой пленки, которая соприкасается с кожей, собирает и анализирует химический состав капель пота. Другая сторона, которая обращена к часам, превращает полученные химические сигналы в электрические для их прочтения, обработки и отображения на умных часах.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.05 / В Нью-Йорке десятки человек задержаны в ходе акции протеста

26.05 / Эксперт: Вместо реальной политической борьбы оппозиция занята нападками на главу ЦИК

23.04 / Врио губернатора Иркутской области поработал оператором горячей линии МФЦ

21.05 / Москва отчиталась о рекордно низком числе случаев заражения коронавирусом

28.05 / Fox News – CNN встал на сторону погромщиков в Миннеаполисе, потому что любит сеять расовую вражду

14.06 / Сотрудник ФСИН пришел к Ефремову с проверкой

27.04 / В Черном море найден затопленный немцами в 1941 году теплоход «Армения»

08.06 / Россиян предупредили о 40-градусной жаре

31.05 / В Лондоне и Берлине прошли акции солидарности с демонстрантами в США

27.04 / PepsiCo отказалась от рекламы с Тодоренко

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска