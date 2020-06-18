 

Фильм-событие “Россия. Кремль. Путин”. Время подвести 20-летние итоги

18.06.2020, 23:55, Новости дня

21 июня в 22:00 на телеканале "Россия 1" состоится важная премьера – документальный фильм "Россия. Кремль. Путин". Это будет фильм-событие, поскольку в нем использованы многочисленные эксклюзивные интервью президента, записанные за последний год.

Автор фильма, политический обозреватель ВГТРК Павел Зарубин рассказал в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым", насколько сложно ему было общаться с президентом.

"Конечно, президентское время – это особо ценное время. Рабочий день Владимира Путина длится иногда по 20-24 часа, да еще смена часовых поясов. Но, тем не менее, нужно отдать должное, он всегда очень корректно отвечал на наши вопросы. Важно уловить и почувствовать подходящий момент в этом бешеном графике", — пояснил журналист.

 

Как отметил Зарубин, в этом фильме прозвучит много политических сенсационных заявлений, а также войдут фрагменты самого свежего интервью, которое было записано буквально несколько дней назад, в День России.

"Мы задали много вопросов, ответы на которые заслуживают особого внимания. Например: справилась ли РФ с пандемией, ждать ли нам в ближайшем будущем в Кремле президента Украины?" — уточнил автор фильма.

Павел Зарубин напомнил, что в мае, буквально месяц назад, исполнилось ровно 20 лет с момента вступления президента РФ в должность: "И сейчас самое время подвести итоги".



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