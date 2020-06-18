 

Экс-чиновник, подавший в суд на Путина, умер от коронавируса – СМИ и соцсети

18.06.2020, 23:54, Новости дня

18 июня в больнице Санкт-Петербурга скончался бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев, известный тем, что подал в суд иск, ответчиком по которому должен был выступать президент России Владимир Путин. О смерти экс-чиновника сообщил Telergam-канал Mash.

Эту информацию подтвердил источник агентства “Интерфакс”. Официального подтверждения нет.

27 мая “Коммерсантъ” сообщал, что 58-летнего Игнатьева госпитализировали с двухсторонней пневмонией в тяжелом состоянии; его подключили к аппарату экстракорпоральной мембранной оксигенации.

Он руководил республикой с 2010-го по 2020 год. В январе Путин уволил Игнатьева в связи с утратой доверия. Это произошло после скандала – губернатор заставил сотрудника МЧС подпрыгивать за ключами от новой пожарной машины, видео попало в интернет.

20 мая стало известно, что бывший чиновник обжаловал указ об увольнении в Верховном суде РФ. Рассмотрение дела было назначено на 30 июня.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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