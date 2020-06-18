На Украине опровергли заявление Порошенко об уголовном деле «за вручение Томоса»

18.06.2020, 23:48, Новости дня

Юрист так называемого «Киевского патриархата» УПЦ Неонила Ткаченко опровергла заявление бывшего президента Украины Петра Порошенко о возбуждении против него уголовного дела «за разжигание межрелигиозной розни путем получения томоса и создания (неканонической) Православной церкви Украины».

«Опровергаем заявление Петра Порошенко о вручении ему подозрения за, цитата, «вручение Томоса» и «…создание ПЦУ». Процессуальное действие – вручение подозрения – осуществлено Государственным бюро расследований в рамках досудебного следствия по составу уголовного преступления, предусмотренного статьей 161 УК Украины «Нарушение равноправия граждан в зависимости от их религиозных убеждений», – написала Ткаченко на своей странице в Facebook.

По ее словам, так называемый «Киевский патриархат» Украинской православной церкви на протяжении года «страдает от рейдерства». «Указанные действия находят свое выражение в несанкционированном изменении информации компьютеризированной системы Госреестра юридических лиц и противоправном лишении правоспособности религиозных организаций, в отношении которых вносятся сведения об их состоянии прекращения (ликвидации)», – отметила юрист.

Вручение подозрения было осуществлено вследствие поступившего заявления от прихожан храма Рождества Христова (КП) в Одессе, обвинивших в преступлении Петра Порошенко, Евгения Нищука и Сергея Думенко, уточнила Ткаченко.

Напомним, Порошенко заявил, что против него возбудили уголовное дело «за разжигание межрелигиозной розни путем получения томоса и создания Православной церкви Украины».