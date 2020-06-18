 

Самый высокий уровень коррупции зафиксировали в Мордовии, Чувашии и на Камчатке

18.06.2020, 23:42, Разное

Генпрокуратура составила список российских регионов с самым высоким уровнем коррупции. С докладом главы ведомства Игоря Краснова ознакомилось РИА Новости.

В десятку субъектов с высоким уровнем коррупции вошли Мордовия, Чувашия, Камчатка, Архангельсая, Брянская, Магаданская, Новгородская, Оренбургская, Саратовская и Тюменская области. В эти регионах коэффициент преступности находится в пределе 26,31-29,68 правонарушений на 100 тысяч населения.

Самый низкий уровень коррупции Генпрокуратура зафиксировала в Ингушетии, Хакасии, Алтайском крае, Московской, Мурманской, Пензенской областях, Петербурге, Севастополе и Ямало-Ненецком автономном округе. Там коэффициент составляет 6,41-9,94 на 100 тысяч человек.

В Генпрокуратуре заявили, что уровень коррупционной преступности в РФ остается стабильным в последние годы. В прошлом году коэффициент составил, в среднем, 21,1 правонарушения на 100 тысяч населения, в позапрошлом — 20,8. Сферами с самым высоким уровнем коррупции стали освоение бюджетных средств, организация торгов, управление имуществом, контрольно-ревизионная и правоохранительная деятельность, а также сфера ЖКХ.

Источник: Новая газета



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