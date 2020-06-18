 

Абитуриентам разрешили подать документы в российские вузы онлайн

18.06.2020, 23:08, Новости дня

Абитуриенты в этом году смогут подать документы в российские вузы в электронной форме через специальный сервис, соответствующий приказ министерства науки и высшего образования РФ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Для поступления на обучение поступающие подают заявление о приеме с приложением необходимых документов в электронной форме посредством электронной информационной системы организации, с использованием суперсервиса «Поступление в вуз онлайн», – говорится в тексте документа.

Отмечается, что при подаче заявления о приеме в электронной форме прилагаемые к нему документы направляются в организацию путем сканирования или фотографирования.

Ранее председатель российского правительства Михаил Мишустин подписал постановление об особенностях сдачи ЕГЭ в 2020 году, согласно которому все школьники получили аттестат без сдачи экзаменов.

Кроме того, Министерство просвещения признало действительными все выданные в 2020 году школьные аттестаты. Большинству школьников аттестаты будут выданы 11 июня, остальные смогут забрать их 15 июня.



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