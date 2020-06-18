Палата представителей и Сенат готовятся к голосованию по реформе полиции

18.06.2020, 22:54, Новости дня

Обсуждение предложений по реформе полиции, выдвинутых демократами и республиканцами, набирает обороты: и Палата представителей, и Сенат планируют провести на этой неделе голосование по этому вопросу.

В среду Юридический комитет Палаты представителей одобрил и направил на голосование полным составом нижней палаты Конгресса план, предполагающий запрет на применение удушающих захватов и ограничение условного иммунитета от судебного преследования для полицейских.

Лидер большинства в Сената Митч Макконнелл заявил в среду, что республиканский план реформы правоохранительных органов будет поставлен на голосование.

Этот законопроект, среди прочего, ограничивает возможность получения федерального финансирования, если департамент полиции, стремящийся его получить, не запрещает применение удушающих захватов, если речь не идет о случаях, в которых применение силы, способное привести к летальному исходу, признано оправданным.

Как демократы, так и республиканцы поддерживают создание комиссии для изучения фундаментальных факторов, способствующих развитию преступности среди этнических меньшинств.

Одно из разногласий между двумя партиями связано с вопросом о том, следует ли отменить правила, ограничивающие возможность подавать гражданские иски против полицейских, нарушающих гражданские права.

Демократы выступают за отмену этих ограничений, тогда как республиканцы и президент Трамп возражают против подобной меры.

«Отменив условный иммунитет, вы, по существу, лишите полицию возможности выполнять свою работу, – заявила в ходе брифинга в среду пресс-секретарь Белого дома Кейли Макэнани. – Отмена условного иммунитета сделает страну менее безопасной».

Лидер демократов в Сенате Чак Шумер назвал позицию Белого дома ошибочной, добавив, что демократы будут бороться за ее изменение.