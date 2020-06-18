Валерий Цепкало: «Самая главная задача в Беларуси сейчас – изменить существующую систему власти»

18.06.2020, 22:54, Новости дня

8 июня в центре Минска на проспекте Независимости прошел совместный пикет представителей право-центристской коалиции. Участники акции выражали солидарность с оппозиционными политиками, задержанными по приказу действующих властей представителями силовых структур Республики Беларусь.

В четверг утром также стало известно о том, что самый популярный на сегодняшний день политический оппонент действующего президента Беларуси – бывший глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико, и также его сын Эдуард перестали выходить на связь. Об этом сообщили члены команды предвыборного штаба Бабарико.

«Голос Америки» продолжает следить за политической ситуацией в Беларуси. Корреспондент Русской службы записала интервью с еще одним претендентом на пост главы республики – бывшим послом Беларуси в США Валерием Цепкало.

Анна Плотникова: Лозунгом Вашей предвыборной кампании стали слова «Беларусь Будущего». Каким вы видите будущее вашей страны «с большой буквы»? В каких отношениях Беларусь должны быть с соседними странами? Будет ли страна искать свой особый путь, останется ли частью евразийского интеграционного проекта, или попытается войти в евро-атлантические структуры?

Валерий Цепкало: Я бы не хотел рассматривать будущий внешнеполитический курс Беларуси в контексте дилеммы: «или – или». Мне кажется правильным говорить о том, что мы будем дружить с соседями, как на востоке – пытаться выстроить нормальные добрососедские отношения с Россией, так и на западе. Кстати, так и на юге, где мы граничим с Украиной, и на севере, то есть со странами Балтии.

С Россией нас, естественно, связывает много общего – и история, и культура. Есть у нас и Договор о Союзном государстве, некоторые положения которого, с моей точки зрения, очень хорошие. Это и отсутствие границ, и возможность перемещаться гражданам двух стран, и возможность работать без регистрации, получать медицинскую помощь, и многие другие социальные моменты.

Фактически, у нас действует с Россией зона свободной торговли, но Таможенный союз, к сожалению, не работает. Порядка четырехсот позиций остаются несогласованными. Поэтому нужно остановиться на том, что работает.

Ну, и, конечно, мы должны реанимировать хорошие отношения со странами Евросоюза и с Соединенными Штатами Америки. У нас был в середине 90-х годов Договор о партнерстве и сотрудничестве с ЕС. Мы его подписали, он был ратифицирован, по-моему, двумя третями парламентов стран Евросоюза, но потом в связи с внутриполитической ситуацией в Беларуси процесс ратификации был остановлен. И сейчас этот процесс нужно просто реанимировать, он тоже дает возможность беспрепятственно создавать зону свободной торговли с ЕвропойС США у нас тоже действовал режим наибольшего благоприятствования в торговле – обобщенная система преференций. А когда в конце 90-х в Беларуси были запрещены свободные профсоюзы, этот режим был приостановлен. Еще позднее были введены санкции. И я думаю, если у нас поменяется политический режим, все эти договоры будут реанимированы. Улучшится возможность для белорусских товаров экспортироваться за рубеж, как и в обратном направлении.

А европейские и американские инвестиции будут приходить в экономику Беларуси, что очень важно и нужно, потому как мы понимаем, что на Западе не только деньги, но еще и новые технологии, без которых, в принципе, невозможно развиваться. Поэтому нужно говорить о сбалансированной внешней политике и обязательно о вступлении Беларуси во Всемирную торговую организацию.

А.П.: Начиная с 1994 года, вы были членом команды Александра Лукашенко. Почему вы решили составить ему конкуренцию на нынешних выборах, и мешает ли вам ваш политический бэкграунд последних 26 лет?

В.Ц.: Возможно, где-то, действительно, мешает. Но в белорусской политической системе вообще невозможно ничего реализовать – вы даже свечной заводик не построите – если вы не получили одобрения сверху. Поэтому надо понимать два момента: во-первых, в 1994 году были другие исторические условия, общество в большей степени было патриархальным. А сейчас это другая страна, белорусы путешествуют по миру, мы – не замкнутая система, как это было в советские времена. И 26 лет назад Лукашенко был отражением сельских укладов, которые в те годы доминировали в нашей стране.

Сейчас мы можем говорить о Беларуси, как о другой стране с другим обществом. И нужно, чтобы руководство Беларуси отражало стремление белорусов и их пожелания. А они, естественно, заключаются в том, чтобы у нас была нормальная правовая система, независимые суды, многопартийность, демократия, при которой люди могли бы свободно собираться, обсуждать любые вопросы. Свобода собраний и митингов является неотъемлемой частью Всеобщей декларацией прав человека, подписанной и Республикой Беларусь.

Необходима также гарантия свободного ведения бизнеса, потому что у нас сейчас люди, имеющие свой бизнес, по определению считаются криминализованными, если они не имеют близких отношений с властью. А одни положения в законодательстве у нас противоречат другим, в результате чего бизнес-климат – достаточно сложный.

А если говорить о ситуации 1994 года, то известно, что в команде Лукашенко были и Виктор Гончар, и Юрий Захаренко, и Дмитрий Булахов, и Александр Федута, и Михаил Чигирь, и Леонид Синицын. Часть из этих людей потом бесследно исчезла, кое-кто ушел в оппозицию, баллотировался как кандидат в президенты – в частности Чигирь и Синицын в 2001 году. Судьбу Анатолия Лебедько и Александра Федуты тоже, думаю, все знают.

Все эти люди – члены той команды, которая когда-то очень хотела в Беларуси перемен, но их ожидания не оправдались. Рассчет был на коллективное руководство с общим принятием решений, на демократизацию страны и сменяемость власти. И на убежденность в том, о чем постоянно говорит Лукашенко – что он не будет «синими пальцами вцепляться в кресло», и что если народ решит его переизбрать, то он уйдет, в чем он клялся неоднократно. Он говорил об этом и в 1994-м году, и тогда мы все в это верили и думали, что 10 лет коллективного руководства, скорее, можно было бы занести в актив. Но предвидеть в 1994-м году, что через 26 лет Беларусь не выстроит нормальную демократию, как это сделали все наши соседи на севере, на западе, на юге, да и на востоке тоже, мы просто не могли.

А.П.: Вас считают управленцем-технократом с опытом дипломатической работы. Насколько, по-вашему, такой образ кандидата в президенты востребован в белорусском обществе, учитывая, что более четверти века страной руководит бывший директор совхоза?

В.Ц.: Трудно сказать. Для этого мы и начали политическую кампанию, чтобы понять, какой образ будущего сегодня более соответствует ожиданиям и чаяниям белорусов. Давайте посмотрим, какой образ для них более близок.

Мне кажется, что сегодня, с учетом новых технологий и развитием глобализации белорусам гораздо ближе образ человека, который имеет обширные международные связи, владеет иностранными языками. Который может выстроить нормальные, дружественные отношения как с Западом, так и с Востоком, и вообще – с любыми странами мира. Который создал такую структуру, как один из самых успешных на постсоветском пространстве Парков высоких технологий .

Ну, а дальше – посмотрим. Социальная психология – это не мой «конек», я просто хочу представить моей стране и моему народу свое видение будущего. А там уже людям решать, какое будущее они хотят – аграрно-патриархальное, или новое и технологическое, с соблюдением законности и прав человека.

А.П.: Нынешняя президентская кампания в Беларуси отмечена повышенным «накалом страстей» и, к сожалению, привычным для власти давлением на соперников Лукашенко. Как вы оцениваете данную ситуацию, в частности – преследования членов команды поддержки оппозиционных кандидатов, обыски в офисах и телефонные угрозы?

В.Ц.: Естественно, я оцениваю это негативно. Потому как это – однозначное давление на людей, имеющих альтернативную точку зрения. Оно вообще неприемлемо, но особенно –в период выборов, когда граждане реализуют свое конституционное право избирать и быть избранным.

Разумеется, в первую очередь давление оказывается на тех, кто хочет быть избранным, но косвенным образом и на тех, кто, в соответствии с Конституцией и законами Республики Беларусь, должен иметь возможность свободно выбирать и президента из всех предлагаемых кандидатов, и тот образ будущего страны, который им больше всего нравится.

А.П.: Другой «альтернативный кандидат» Виктор Бабарико в интервью Русской службе «Голоса Америки» так ответил на вопрос о возможности создания предвыборной коалиции: «Я считаю, что наша задача сейчас – это изменение ситуации, и если для этого надо объединяться, то почему бы и нет?». А как бы Вы ответили на аналогичный вопрос?

В.Ц.: Я, на самом деле, считаю, что самая главная задача в Беларуси сейчас – изменить существующую систему власти. Вернуть положение о двух, как максимум, сроках пребывания у власти одного и того же человека. Создать смешанную парламентско-президентскую форму правления, когда президент является главой исполнительной власти и может назначать правительство, исходя из парламентского большинства. Когда все политические партии смогут быть представлены в парламенте Беларуси, две трети мест должны проходить по партийным спискам, и в этом смысле наиболее достойные люди должны попасть в парламент. Там будет формироваться искусство уважительного отношения к оппонентам, культура дискуссий, дебатов. И все это в нашей стране может быть только при такой форме правления.

А что касается объединения, то здесь речь может идти о втором этапе, и если туда проходит Лукашенко, то, безусловно, нужно будет объединяться с теми кандидатами, которые будут представлять собой альтернативу.

А.П.: А если будет понятно, что после сдачи подписей в Центральную избирательную комиссию и регистрации в качестве кандидатом в президенты вам будет сложно составить конкуренцию Александру Лукашенко – готовы ли вы будете снять свою кандидатуру и пойти на объединение с более проходным кандидатом ради общей победы?

В.Ц.: Сейчас, я думаю, преждевременно говорить о такой постановке вопроса. Поясню, что до 9 августа еще остается достаточно много времени. Вопросы рейтингов и популярности должны начать выкристаллизовываться в процессе самой избирательной кампании и в ходе агитации. Сейчас рано об этом говорить, потому что пока мы не имеем возможности даже свои программы озвучивать – это можно будет делать только после регистрации кандидатов в президенты. Поэтому здесь нужно смотреть и на близость позиций. Но я тоже не исключаю различного рода союзов, альянсов, группировок. Мне кажется, что это является нормальной демократической практикой, характерной для многих стран мира. То есть, я не исключаю в дальнейшем такой возможности.