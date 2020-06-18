 

Путин рассказал о шансе предотвратить Вторую мировую

18.06.2020, 22:53, Новости дня

Созданная после Первой мировой войны Лига наций могла предотвратить Вторую мировую, однако из-за влияния Франции и Великобритании «увязла в бесцельных дискуссиях», сообщил президент РФ Владимир Путин в статье для американского журнала National Interest.

«Одним из главных результатов Первой мировой войны стало создание Лиги Наций. На эту международную организацию возлагались большие надежды, что она обеспечит устойчивый мир и коллективную безопасность. Это была прогрессивная идея, которая могла бы предотвратить повторение ужасов глобальной войны, если бы ей следовали», – приводит слова Путина в переводе с английского РИА «Новости».

«Однако Лига Наций, в которой доминировали победившие державы Франции и Соединенного Королевства, оказалась неэффективной, и она просто увязла в бесцельных дискуссиях. Лига Наций и европейский континент в целом игнорировали неоднократные призывы Советского Союза создать справедливую систему коллективной безопасности и подписать пакт о Восточной Европе и Тихоокеанский договор о предотвращении агрессии. Эти предложения были проигнорированы», – добавил президент.

Кроме того, в статье, опубликованной в четверг в журнале The National Interest на английском языке, Путин напомнил о попытках оставить СССР один на один с Германией и ее союзниками. Перевод статьи президента на русский язык выйдет в пятницу на сайте Кремля.



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