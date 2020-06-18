На территории Австралии обитал гигантский хищный динозавр

18.06.2020, 22:45, Новости дня

Во время анализа окаменелостей следов динозавров Южного Квинсленда, которые датируются учеными 151-165 миллионами лет назад, специалистами было сделано уникальное открытие.

Ученые выяснили, что обнаруженные следы были сделаны динозаврами, которые гуляли по болотным лесам на территории современного Южного Квинсленда. Большая часть этих гигантских отпечатков принадлежит тероподам. Длина следов составляет от 50 до 60 сантиметров, а некоторые достигают и 80 сантиметров.

По мнению ученых, такие следы были оставлены крупнотелыми хищными динозаврами около 10 метров в длину. Также было отмечено, что эти следы были обнаружены 70 лет назад, но их изучением до сих пор никто не занимался.