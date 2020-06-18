Возле Финского залива от удара молнии погиб ребенок

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18.06.2020, 22:44, Новости дня

В результате погодных капризов в Санкт-Петербурге произошел трагический инцидент — от удара молнией погиб семилетний мальчик.

Происшествие случилось около 20 часов в Ломоносове на побережье Финского залива, сообщает "Интерфакс". Там в загородном отеле ребенок отдыхал вместе с родителями. На место ЧП выехали сотрудники экстренных служб.

18 июня вечером в Санкт-Петербурге начался сильный дождь. За 2 часа в культурной столице выпала половина месячной нормы осадков.



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