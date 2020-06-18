Регби. Чемпионат России стартовал с сенсационной победы “Локомотива” над ВВА

18.06.2020, 22:44, Новости дня

В Россию вернулся большой профессиональный спорт. 18 июня первым из всех национальных чемпионатов в стране стартовала регбийная премьер-лига. В стартовом матче встречались "Локомотив-Пенза" и "ВВА-Подмосковье". Поединок завершился сенсационной победой пензенцев — 18:12.

В составе "железнодорожников" все 18 очков набрал один игрок — защитник Сергей Янюшкин, выполнивший шесть точных штрафных ударов по воротам.

Регбисты ВВА же выбрали на матч иную тактику, предпочитая прорывать оборону соперника и заносить попытки. Впрочем, это сделать у "военлетов" получилось лишь дважды — оба заноса на счету Патриса Пеки, а одну реализацию забил Андрей Лизогуб. Для победы этого не хватило.

Таким образом, "Локомотив-Пенза", которому нет и двух лет с момента создания, в стартовом матче чемпионата РФ по регби сотворил первую же сенсацию, обыграв опытную команду. К тому же в межсезонье клуб из Монино усилился рядом опытных игроков.

Программа первого тура премьер-лиги продолжится в пятницу матчем дебютантов турнира — казанской "Стрелы" и московского ЦСКА. В субботу же будут сыграны остальные три матча тура: "Красный Яр" — "Слава", "Богатыри" — "Енисей-СТМ" и "Булава" — "Металлург".