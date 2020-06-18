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18.06.2020, 22:44, Новости дня

В чебоксарской больнице от коронавируса COVID-19 скончался бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев. 58-летний политик руководил Чувашией более девяти лет.

Полномочиями президента Чувашии, напоминает "Интерфакс" Михаила Игнатьева наделил Госсовет республики 28 июля 2010 года по представлению президента РФ Дмитрия Медведева. 9 июня 2015 года уже президент Владимир Путин назначил Игнатьева временно исполняющим обязанности Чувашии. На выборах 13 сентября 2015 года Михаил Игнатьев получил 65,54% голосов избирателей, а затем переизбрался на второй срок.

Карьеру Игнатьева подкосила скандальная фраза о том, что журналистов и блогеров, которые "начинают писать о чем и о ком" "надо мочить", а затем видео, на котором он заставляет офицера МЧС РФ подпрыгивать за ключами от новой пожарной машины.

29 января 2020 года президент РФ Владимир подписал указ об отрешении Игнатьева от должности главы Чувашии с формулировкой "в связи с утратой доверия".Свое увольнение Игнатьев оспорил в Верховном суде.



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