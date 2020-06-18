В ВОЗ предупредили РФ об опасности парада 24 июня

18.06.2020, 22:42, Новости дня

Военный парад в Москве, посвященный 75-й годовщине Победы над гитлеровской Германией, как и любое массовое мероприятие, несет риск распространения коронавируса. Об этом 18 июня в ходе онлайн-конференции предупредила эксперт Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения Кэтрин Смолвуд. Трансляция велась на веб-портале бюро.

“Очевиден риск быстрого распространения инфекции при большом скоплении людей на праздновании и других подобных церемониях. Мы неоднократно видели это в недавнем прошлом – массовое собрание становилось причиной ускоренной передачи COVID-19. ВОЗ советует учитывать все риски тем, кто проводит массовые мероприятия, и тем, кто собирается их посетить”, – сказала Смолвуд.

По ее словам, необходимо заранее позаботиться о социальном расстоянии, которое сделает менее вероятным групповое заражение, а также о готовности служб здравоохранения к реакции на возможную вспышку.

Эксперт добавила, что решение о целесообразности парада должны принимать местные власти и организаторы, на которых ложится вся ответственность, тогда как ВОЗ может только предоставить рекомендации по запросу.

Военный парад в Москве должен был состояться 9 мая, но из-за эпидемии коронавируса его перенесли на 24 июня.