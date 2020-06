Верховный суд США пошел против воли Трампа в деле о защите иммигрантов. Президент назвал вердикт ужасным

18.06.2020, 22:42, Новости дня

18 июня Верховный суд США принял окончательное решение по так называемому делу мечтателей. Так в Америке называют нелегальных мигрантов, попавших в страну в детском возрасте.

Как следует из решения, опубликованного на сайте суда, судьи признали недостаточно обоснованным решение администрации Дональда Трампа об отмене программы DACA (Deferred Action for Childhood Arrivals), предоставлявшей таким иммигрантам защиту от депортации.

Вердикт принят с минимальным перевесом – пять голосов против четырех. Решающим стал голос председателя суда Джона Робертса.

Согласно решению, Белый дом может обращаться в суды низших инстанций с аргументами в пользу отмены DACA.

Трамп в своем Twitter выразил возмущение решением судей, он назвал его “ужасным” и политическим, а также потребовал начать процесс заново.

As President of the United States, I am asking for a legal solution on DACA, not a political one, consistent with the rule of law. The Supreme Court is not willing to give us one, so now we have to start this process all over again.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 18, 2020

По словам главы Белого дома, подобные вердикты “говорят об одном – нам нужны новые судьи”.

The recent Supreme Court decisions, not only on DACA, Sanctuary Cities, Census, and others, tell you only one thing, we need NEW JUSTICES of the Supreme Court. If the Radical Left Democrats assume power, your Second Amendment, Right to Life, Secure Borders, and…

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 18, 2020

Еще в одном твите Трамп поинтересовался у подписчиков: “У вас тоже сложилось впечатление, что Верховный суд меня не любит?”

Do you get the impression that the Supreme Court doesn’t like me?

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 18, 2020

Программа DACA была введена в июне 2012 года администрацией тогдашнего президента США Барака Обамы. Она предполагает защиту от депортации нелегальных иммигрантов, которые въехали в страну несовершеннолетними. В рамках программы они получают разрешения на работу, которые возобновляются раз в два года. Всего программа затрагивает примерно 650 тыс. человек.

Трамп отменил программу 5 сентября 2017 года. Новые заявки на защиту власти принимать не планировали, но на протяжении двух лет все существующие разрешения должны были действовать.

Чтобы заблокировать решение Трампа, в суды обратились 15 штатов, а также правозащитные организации. Дело дошло до наивысшей инстанции.