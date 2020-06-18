 

Росздравнадзор: в России от коронавируса умерли 489 медиков

18.06.2020, 22:30, Разное

Глава Росздравнадзора Алла Самойлова заявила, что в РФ от коронавируса скончались 489 медработников. Об этом пишет РИА Новости.

«489 — это медицинские работники, то есть почти 500 человек наших с вами коллег, к сожалению, потеряли», — сказала глава Росздравнадзора на Всероссийской онлайн-конференции, приуроченной ко Дню медицинского работника.

Впервые о числе умерших от COVID-19 российских медиков отчитался Минздрав 26 мая. На 22-е число в списке министерства был 101 человек.

В мае исследование о смертности медиков от коронавируса в РФ делала «Медиазона». По ее подсчетам, на 18 мая от инфекции умерли по крайней мере 186 российских медработников, а смертность от коронавируса среди медиков в РФ оказалась в среднем в 16 раз выше, чем в странах с сопоставимыми масштабами эпидемии.

В конце апреля, когда официальной статистики по всем умершим от коронавируса российским медработникам не было, медики сами решили вести «Список памяти» и включать в него коллег, умерших во время пандемии. Сейчас в нем 444 фамилии медработников из РФ и еще 61 — медиков из других стран.

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Источник: Новая газета



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