 

Соперника Лукашенко на выборах доставили на допрос по делу «дочки» Газпрома

18.06.2020, 22:30, Новости дня

Претендент на пост президента Белоруссии Виктор Бабарико и его сын Эдуард доставлены в департамент финансовых расследований Комитета госконтроля республики для проведения следственных действий по делу Белгазпромбанка.

«Основная цель «визита» – проведение следственных действий, связанных с неуплатой налогов и легализацией незаконно полученных доходов в рамках расследования уголовного дела по Белгазпромбанку», –  передает ТАСС со ссылкой на Агентство теленовостей гостелеканала «Беларусь 1».

Отмечается, что «при задержании ни один, ни другой претензий к оперативникам не предъявляли, не предъявляют и сейчас», а также «дают показания».

Ранее в штабе политика сообщили, что Бабарико не выходит на связь. «Сегодня утром Эдуард и Виктор поехали сдавать очередную часть подписей, собранных вами. Сейчас они не выходят на связь, телефоны не доступны. ДФР дверь не открывает, комментариев не дает», – заявили в штабе, передает Sputnik.

В штабе также заявили о планах провести вечером традиционный стрим. «Мы давно готовились и сделаем важное заявление по поводу наших дальнейших действий вне зависимости от того, будут ли Виктор и Эдуард с нами», – добавили в штабе.

17 июня стало известно, что счет Бабарико, на котором находится сформированный избирательный фонд, заблокирован, арестованы расходные операции по счету. Сам Бабарико ранее заявлял, что у него есть план на случай задержания.

В Белоруссии на 9 августа назначены президентские выборы. 21 мая начался сбор подписей избирателей для выдвижения кандидатов, который завершится 19 июня. Однако вокруг нескольких претендентов в кандидаты на выборах сложилась непростая обстановка. Так, Комитет государственного контроля заявил, что располагает доказательствами о причастности Бабарико к противоправной деятельности в рамках возбужденного уголовного дела в отношении сотрудников Белгазпромбанка и ряда коммерческих структур. Сам Бабарико считает, что сложившаяся ситуация носит политический характер.

Согласно законодательству Белоруссии, даже в случае задержания человек может быть кандидатом, основанием для отказа может быть лишь непогашенная судимость. Впрочем, есть важный нюанс: претенденту на пост президента нужно до 4 июля подать пакет документов в ЦИК, подписанный лично.



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