 

Экс-глава Чувашии Игнатьев умер от коронавируса

18.06.2020, 22:30, Новости дня

Бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев умер в больнице после госпитализации с коронавирусом, сообщил осведомленный источник в администрации главы республики.

«Игнатьев умер. Он болел коронавирусом», – приводит слова источника «Интерфакс».

Напомним, в начале мая Игнатьева госпитализировали в тяжелом состоянии в одну из больниц Санкт-Петербурга с двусторонней пневмонией, после чего подключили к аппарату Экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО). Сообщалось, что Игнатьев находится в состоянии крайней тяжести в реанимации.

Игнатьев был главой республики Чувашия с 29 августа 2010 по 29 января 2020 года.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.05 / Украинцы вновь начали искать работу за рубежом

02.05 / Обязательный масочный и пропускной режим введены в Забайкалье

08.06 / Кладоискатель нашел «сокровища Фенна» в США

19.04 / Глава дома Романовых вылечилась от коронавируса

10.04 / Экс-депутат Рады призналась в поджоге офиса партии Януковича

15.04 / Розничные продажи во Франции в марте упали на 24 процента

18.04 / Россиянам пообещали теплый май

27.04 / Акция «Бессмертный полк» из-за коронавируса пройдет онлайн

12.04 / Ляшко: По моему мнению, коронавирусная болезнь станет сезонным заболеванием и будет возвращаться циклически

19.04 / Лолита Милявская: Я завещала, чтобы часть моего праха развеяли в Киеве

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска