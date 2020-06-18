Пенсионерка обратилась к Лукашенко: Снова будете сажать людей в тюрьму?

18.06.2020, 22:23, Разное

До президентских выборов в Белоруссии остается меньше двух месяцев. Альтернативные кандидаты на высший государственный пост заручились поддержкой сотен тысяч граждан и предоставили необходимое количество подписей для выдвижения.

Давление Александра Лукашенко на политических оппонентов возмутило пенсионерку из Слонима Надежду Пугачеву. “Вы снова будете сажать людей в тюрьму?” – обратилась женщина к президенту.

Она пожаловалась, что жизнь простых граждан с каждым годом ухудшается. Правды и справедливости от властей добиться невозможно, заявила женщина.

Пенсионерка напомнила о росте цен и безработицы. Кроме того, она высказала недоверие официальным цифрам по зараженным коронавирусом в Белоруссии.

Напомним, что в четверг, 18 июня, силовики задержали популярного кандидата в президенты, экс-банкира Виктора Бабарико и его сына во время сдачи подписей в Центризбирком. До этого прошли обыски в “Белгазпромбанке”, который финансист возглавлял до весны текущего года.

Проблемы возникли и у другого популярного кандидата – Светланы Тихановской. В адрес женщины поступили угрозы. От нее потребовали сняться с предвыборной гонки, рассказала она в видеообращении.

Выборы президента Белоруссии – 2020 состоятся 9 августа. Александр Лукашенко идет нашестой срок. Если он победит, то будет руководить республикой 30 лет. В стране прошла волна митингов и пикетов с требованием его отставки.

В России не все понимают, с чего Лукашенко развязал такой террор. Люди тысячами повалили подписываться за Тихановского, Бабарико (оба сидят), Цепкало, тогда как подписные пикеты за Лукашенко даже в центре Минска стоят пустыми, приходится принуждать бюджетников «по месту работы» pic.twitter.com/eS26SVbTW2

— Дмитрий Навоша (@navosha) June 18, 2020