НАТО усилит программу сдерживания в ответ на развитие российских вооружений

18.06.2020, 22:20, Новости дня

Страны НАТО решили адаптировать свой сдерживающий и оборонный потенциал в ответ на модернизацию российских систем вооружений, пишет немецкая Süddeutsche Zeitung. По словам Йенса Столтенберга, партнёры по альянсу договорились предпринять дополнительные шаги, чтобы обеспечить надёжное и эффективное сдерживание России, существенно опережающей НАТО в сфере гиперзвуковых вооружений.



Reuters

Саммит НАТО должен был пройти в столице Албании Тиране, и обсуждать на нём министры обороны альянса планировали масштабную реакцию на размещение Россией в Европе крылатых ракет, способных к переносу ядерных зарядов, пишет немецкая Süddeutsche Zeitung.

Из-за пандемии встреча тридцати министров прошла в формате видеоконференции, однако главным пунктом на повестке осталась «адаптация сдерживающего и оборонного порядка», отмечается в статье.

Тем не менее, у министров возникла и другая тема для обсуждений, из-за того что Дональд Трамп не обсудил своё намерение вывести из Германии почти 10 тыс. военнослужащих США ни с Берлином, ни со штаб-квартирой НАТО. Заявление американского президента о принятом решении вызвало у европейцев беспокойство по поводу того, что их могут застать врасплох сходные заявления относительно Афганистана.

Саммит, который планировалось провести в Тиране, должен был стать знаком сплочённости, но Трамп поставил под сомнение верность альянсу самого важного по военной мощи члена НАТО. В результате основная тема встречи — необходимость дать ответ на модернизацию российского ракетного арсенала — сместилась на второй план, пишет немецкая газета.

На пресс-конференции после встречи генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг озвучил мало подробностей. По его словам, альянс договорился предпринять «дополнительные шаги», чтобы «обеспечить надёжное и эффективное сдерживание». Адаптация может означать, например, что НАТО будет проводить больше учений и учебных тревог с участием ядерных бомбардировщиков.

В то же время, Столтенберг подчеркнул, что альянс стремится избежать гонки вооружений. НАТО готово к диалогу и, «в отличие от России, не будет размещать в Европе ядерные ракеты средней дальности наземного базирования».

Как напоминает издание, по оценкам одного из высокопоставленных чиновников НАТО, в том, что касается ракет малой и средней дальности, Москва значительно превосходит альянс. Беспокойство партнёров по НАТО вызывают не только крылатые ракеты 9М729, обладающие дальностью действия до 2 тыс. км. Не так давно РФ опубликовала утверждённую президентом Владимиром Путиным ядерную доктрину, в которой, по меньшей мере, содержится замечание о том, что при определённых обстоятельствах РФ может использовать ядерное оружие, чтобы положить конец войне с применением традиционных вооружений или избежать развития регионального конфликта до обмена ударами с США.

В качестве реакции на угрозу со стороны крылатых ракет 9М729, которые могут достичь практически любой точки Европы, министры обороны стран НАТО приняли в феврале ряд решений. Теперь начальники генеральных штабов адоптировали эти планы с учётом общей модернизации и наращивания вооружений российскими вооружёнными силами. Так, в последнее время Столтенберг обращал внимание на новые ракеты дальнего действия, ракеты воздушного базирования, беспилотники и мощное кибероружие как на элементы российского арсенала.

В гиперзвуковые ракеты Москва инвестирует так много средств, что от неё отстают даже США, подчёркивает издание. По данным НАТО, в конце 2019 года первый полк получил гиперзвуковые ракетные комплексы «Авангард». Защититься от такого оружия «практически невозможно», считают в Брюсселе. Это связано со скоростью, превышающей 20 Махов, низкой высотой полёта и способностью новых ракет к маневрированию. Согласно анализу НАТО, российские ракеты малой дальности, в первую очередь, задумывались как угроза для критически важных объектов инфраструктуры, поэтому необходимо обеспечить лучшую защиту от нападений значимым военным базам и портам, таким, как немецкий Бремерхафен.

По словам дипломата, знакомого с планами альянса, послание в адрес РФ таково: «Хватит значит хватит». Однако помимо военных возможностей к сдерживанию относится также воля для их применения в случае необходимости, отмечает немецкая газета. В этом смысле высказывания Трампа мало помогают НАТО. К тому же, среди европейских союзников нет единства относительно того, насколько жёстко альянс должен реагировать на действия Владимира Путина, пишет Süddeutsche Zeitung.

Ожидается, что НАТО будет чаще направлять в европейские воды подлодки с крылатыми ракетами морского базирования, оснащённые ядерными зарядами, а также сделает ставку на высокоточные ракеты дальнего действия. Кроме того, американские бомбардировщики В-52, способные переносить ядерные заряды, смогут чаще подниматься в воздух.

Одновременно с этим будет улучшаться и обороноспособность альянса в сфере традиционных вооружений. По словам Столтенберга, многие страны НАТО вложат средства в американские ракетные системы Patriot, а также в европейские комплексы SAMP/T, которые обладают не такой большой дальностью и могут использоваться, прежде всего, для защиты критически важных объектов инфраструктуры. Помимо этого, Столтенберг говорил об оснащении боевыми самолётам пятого поколения, отмечается в статье.

Многие страны НАТО уже закупили истребители-бомбардировщики F-35 — самые современные на данный момент малозаметные военные самолёты, от приобретения которых отказался Берлин. Там подчёркивают, что контроль над вооружениями является частью новой концепции. Также НАТО решило усилить обучение и тренировки для общевойсковых соединений.

Как отмечает немецкая газета, для альянса принятые решения — это существенный шаг, воплощающий для всего трансатлантического пространства военные планы, утверждённые на саммитах в Варшаве в 2016 году и в Брюсселе в 2018 году.

Разумеется, Прибалтика и Польша особенно подвержены рискам, однако Москва проявляет военную активность как на севере Европы и в северных районах Атлантики, так и в Черноморском регионе и на Средиземном море. По мнению бывшего помощника генерального секретаря НАТО по вопросам оборонной политики и планирования Хайнриха Брауса, «есть множество регионов, где возможны кризисы или столкновения».

Доработанная концепция должна помочь верховному главнокомандующему силами НАТО генералу Тоду Уолтерсу в планировании. В первую очередь, важно, чтобы военнослужащие и военная техника были способны к быстрому развёртыванию. По версии Брауса, европейцы слишком медленно развивают военную мобильность. С его точки зрения, в бюджете ЕС до 2027 года нужно выделить больше запланированных €1,5 миллиардов для укрепления мостов, автомобильных и железных дорог, пишет Süddeutsche Zeitung.