Мнение: Предчувствие гражданской волны

18.06.2020, 22:17, Разное

Пандемия коронавируса продолжается, несмотря на указания власти.

Татарстан первым в России ввел коронавирусные пропуска, первым отменил и первым же начал готовить население к тому, что вторая волна пандемии коронавируса неизбежна. Во всяком случае, 17 июня по информационным агентствам разлетелись слова министра здравоохранения Татарстана Марата Садыкова, который предсказал возможность второй волны эпидемии.

«Я, конечно, не Вольф Мессинг, не могу предугадать, что будет через полгода, но есть определенные математические модели, по которым развивалась данная инфекция в других странах. Не исключаю второй волны», — заявил Садыков.

Министр не случайно появился в публичном пространстве с анализом текущей ситуации с коронавирусом и прогнозом. Можно предположить, что Садыкову доверили экстренную миссию успокоить население республики.

Дело в том, что в минувшее воскресенье в эфире телекомпании ТНВ, главной телекомпании республики, в программе « Семь дней» (это что-то вроде «Вестей недели» регионального масштаба) вышел репортаж из инфекционного отделения казанской горбольницы №7. Для справки: перед казанской летней Универсиадой 2013 года эта больница была модернизирована, оснащена самым современным оборудованием и по праву считается одной из лучших не только в Казани, но, пожалуй, даже во всей республике (а может, и во всем Поволжье).

Из репортажа ТНВ жители Казани и республики узнали о катастрофической ситуации с ковидными больными: врачи уже сбиваются с ног от неимоверного нервного напряжения и физической усталости, говорится в сюжете. Ведущий программы «Семь дней», популярный в Татарстане журналист Михаил Любимов, представляя репортаж, который сам же и отснял, сказал:

«Количество больных не уменьшилось, напротив — оно возросло. Больше того — точно в таком же огне сейчас остальные больницы, работающие с ковидными больными. Вот это реанимация — там сейчас 30 человек находятся в тяжелом состоянии. И завтра будет 30 человек, и послезавтра, и через неделю тоже там будет 30 человек!

Никакого света в конце тоннеля не видно пока. И в точно таком же огне сейчас, судя по отзывам, которые мы уже получили от жителей многих других городов страны через соцсети, все остальные инфекционные госпитали в городах. Поэтому мы и увидели уже такое количество откликов — ведь даже для тех, для кого это не было новостью. Новостью было то, что об этом вообще кто-то сказал…»

Надо сказать, что телеканал ТНВ никогда не отличался остротой поднимаемых тем. Финансируемый из республиканского бюджета, ТНВ всегда чутко держал и держит нос по ветру, чтобы не подставиться. Трудно поверить, что репортаж из инфекционки не был согласован с казанским Кремлем. Тем более что его широко проанонсировали и в социальных сетях. Более того, в том же самом выпуске итоговой воскресной программы параллельно с сюжетом о перегрузе больниц с коронавирусными больными вышли материалы о поддержке поправок в Конституцию и о том, как безопасно будет организовано голосование. Отметим, что поправка об обнулении президентских сроков Владимира Путина была упомянута мимоходом (ведущий заявил, что жители Татарстана считают ее не самой важной).

Возможно, сюжетом о коронавирусе на государственном телеканале была реализована идея промониторить реакцию жителей республики на информацию о том, что расслабляться рано, что коронавирус еще не побежден. Однако реакция на репортаж получилась ошеломительной, и вышла далеко за пределы Татарстана. И это за полторы недели до парада Победы, который в Казани отменять пока не собираются, тренировки идут полным ходом; и за две недели до начала голосования по поправкам в Конституцию.

Вот, видимо, и пришлось министру здравоохранения республики Марату Садыкову экстренно публично успокаивать население. Но получилось не очень убедительно.

К слову, до назначения министром в 2018 году Садыков десять лет работал главврачом горбольницы №7 и сам лично собрал ту команду высочайших профессионалов, которая сейчас там работает и которые оказались героями репортажа программы «Семь дней».

Так что реальную ситуацию и в инфекционке горбольницы №7, и в целом в республике он знает прекрасно. И не надо быть упомянутым им Вольфом Мессингом, чтобы спрогнозировать вторую волну коронавируса, которая, по всей видимости, начнется во второй половине сентября — по случайному совпадению вскоре после того, как 13 сентября жители Татарстана выберут главу республики.

По официальным данным, за 16 июня в Республике Татарстан выявлено 39 новых больных.

О коронавирусной обстановке в других регионах страны можно прочитать здесь

Фотография отсюда