Песков ответил на вопрос об обращении Путина к россиянам перед голосованием по Конституции

18.06.2020, 22:16, Новости дня

Президент Владимир Путин обратится к россиянам в преддверии голосования по поправкам в Конституцию, если посчитает это необходимым, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Вы знаете, если президент посчитает необходимым выступить с обращением, он это сделает. И мы тогда вас проинформируем. Пока мне на этот счет нечего сказать», – сказал Песков, передает РИА «Новости».

1 июня президент Владимир Путин подписал указ о проведении голосования по поправкам в Конституцию 1 июля. Этот день будет выходным. Проголосовать можно будет всю неделю с 25 июня по 1 июля.