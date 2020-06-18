 

Песков ответил на вопрос об обращении Путина к россиянам перед голосованием по Конституции

18.06.2020, 22:16, Новости дня

Президент Владимир Путин обратится к россиянам в преддверии голосования по поправкам в Конституцию, если посчитает это необходимым, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Вы знаете, если президент посчитает необходимым выступить с обращением, он это сделает. И мы тогда вас проинформируем. Пока мне на этот счет нечего сказать», – сказал Песков, передает РИА «Новости».

1 июня президент Владимир Путин подписал указ о проведении голосования по поправкам в Конституцию 1 июля. Этот день будет выходным. Проголосовать можно будет всю неделю с 25 июня по 1 июля.



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