Посетители барнаульского зоопарка до смерти закормили животных

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18.06.2020, 22:16, Новости дня

Директор барнаульского зоопарка Сергей Писарев сообщил, что посетители учреждения закормили до смерти белок и призвал гостей не кормить животных.

«Дорогие посетители, я все прекрасно понимаю, может быть, это очень жестоко – выкладывать в Instagram такие видео. Но по-другому мы уже поступить не можем. Дело в том, что вот эти белки погибли из-за того, что их отравили. Отравили посетители, которые бросают разный корм, который совершенно не подходит для белок», – сообщил Писарев в ролике в своем Instagram.

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Не кормите животных. Простите за это видео, но другого пути у нас нет. Надписи и уговоры не помогают. Люди! Одумайтесь! НЕ КОРМИТЕ ЖИВОТНЫХ

Публикация от писарев сергей (@sergeipisarev2) 17 Июн 2020 в 9:31 PDT

Он добавил, что это касается не только белок, но и других животных. Ранее был отравлен олень, чуть не погибла пантера. По мнению директора, это происходит из-за того, что посетители относятся к посещению безответственно и не соблюдают элементарных требований.

«Мы еще раз просим – ни в коем случае не кормите животных! Для этого есть специалисты, которые накормят. Животные сыты», – заключил Писарев.

В марте в поселке Каскадном Ставропольского края по подозрению в жестоком обращении с животными задержали местного жителя: он четыре раза выстрелил в бездомную собаку, однако ее удалось спасти.



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