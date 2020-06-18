Предотвращено массовое убийство в одном из техникумов в Бурятии

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18.06.2020, 22:08, Новости дня

Молодой человек из Улан-Удэ планировал устроить массовое убийство в одном из техникумов в Бурятии, в ходе подготовки к теракту он взорвал минимум 15 бомб, сообщил Следственный комитет.

«Завершено расследование уголовного дела в отношении 19-летнего молодого человека… Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением вскоре будет направлено в суд для рассмотрения по существу», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

Подозреваемый в ноябре 2018 года начал подготовку «после систематических просмотров в интернете новостных публикаций и видеозаписей» на эту тему.

В 2019 году он искал в Сети сведения о порядке создания самодельных взрывных устройств, после чего приобрел необходимые компоненты, из которых изготовил не менее 15 взрывных устройств и в ходе испытаний осуществил их подрывы.

«Во время одного из таких подрывов обвиняемый уничтожил пустующий жилой дом в сельской местности. Также, подыскивая соучастников, он предложил трем знакомым вместе совершить запланированное преступление, но получил от них отказ», – пояснили в СК.

Молодой человек решил поступить в училище и под видом абитуриента посещал здание. Также подозреваемый приобрел пневматический пистолет, военную тактическую экипировку, противогазы, черные маски, дистанционные пульты для подрыва СВУ.

«В настоящее время в ходе проведенного предварительного расследования собрана достаточная доказательная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением вскоре будет направлено в суд для рассмотрения по существу», – заключили в ведомстве.

В сентябре 2019 года сообщалось, что в городе Кушве под Нижним Тагилом двое 16-летних подростков якобы собирались устроить массовое убийство учеников школы № 1 и Баранчинского электромеханического техникума. Трагедию предотвратили полицейские.



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