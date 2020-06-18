 

Юрист: При желании Роскомнадзор может опять заблокировать Telegram

18.06.2020, 22:08, Новости дня

Право на блокировку сохранится у Роскомнадзора до апреля следующего года, то есть пока не исполнится три года после вердикта Таганского суда о запрете Telegram. Об этом сообщил газете ВЗГЛЯД юрист Александр Журавлев. В четверг Роскомнадзор объявил о снятии ограничений на доступ к мессенджеру.

«Если Роскомнадзор счел, что не следует больше исполнять принудительный судебный акт, то он самостоятельно, без нового решения суда может открыть доступ к ресурсу», – полагает председатель комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики московского отделение Ассоциации юристов РФ Александр Журавлев.

Отмена блокировки возможна, поскольку Роскомнадзор отменяет свое решение, то есть ведомство пришло к выводу, что решение суда не стоит исполнять в принудительном порядке, отметил эксперт. «Если бы истцом была прокуратура или иное лицо, наделенное правом блокировки, могли бы возникнуть юридические сложности. Но в данном случае Роскомнадзор является одновременно и административным истцом и исполнителем судебного акта, который сам может его и прекратить», – напомнил Журавлев.

При этом судебный акт не отменен – и чисто теоретически, если Роскомнадзор захочет, то он опять может заблокировать Telegram, хотя это маловероятно, добавил юрист. «По закону об исполнительном производстве, принудительное исполнение должно быть осуществлено в течение трех лет после приговора, вынесенного, как известно, в апреле 2018-го. Спустя три года это будет уже невозможно», – подытожил Журавлев.

Глава пресс-службы Мосгорсуда Ульяна Солопова также пояснила, что  Роскомнадзор вправе сам исполнять или не исполнять вердикт суда о блокировке Telegram, так как это ведомство является истцом и исполнителем в одном лице. «Судебное решение о блокировке мессенджера не отменено вышестоящими инстанциями, со стороны суда были направлены документы для исполнения решения по удовлетворенным требованиям Роскомнадзора, – отметила Солопова ТАСС. – Вопросы исполнения решения в данном случае находятся в компетенции истца по делу. С учетом того, что истец и исполняющий орган в одном лице, само исполнение на его усмотрении».

Напомним, в апреле 2018 года Таганский суд Москвы, удовлетворив иск Роскомнадзора, решил заблокировать Telegram. Это произошло после того, как руководство мессенджера отказалось идти на уступки  спецслужбам. В Telegram заявляли об отсутствии технической возможности предоставить ФСБ ключи шифрования, однако не привели доказательств этого.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в четверг Роскомнадзор объявил о снятии ограничений на доступ к мессенджеру Telegram. В ведомстве позитивно оцениили высказанную основателем мессенджера Павлом Дуровым «готовность противодействовать терроризму и экстремизму».

В начале июня создатель Telegram Павел Дуров поприветствовал прозвучавшую ранее инициативу группы депутатов Госдумы о прекращении блокировки своего мессенджера в России. «Разблокировка позволила бы 30 миллионам пользователей Telegram в РФ более комфортно использовать сервис, – цитировало Дурова РИА «Новости». – Кроме того, она могла бы положительно сказаться на инновационном развитии и национальной безопасности страны».



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