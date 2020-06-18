Вынесен приговор участникам движения «Артподготовка»

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18.06.2020, 21:53, Новости дня

Второй окружной военный суд вынес приговор фигурантам уголовного дела активистам движения «Артподготовка» (запрещено в России) Андрею Толкачеву, Юрию Корного и Андрея Кепте.

«Суд приговорил Толкачева к 13 годам колонии строгого режима, Корного – к 10 годам колонии строгого режима, Кептю – к шести годам строгого режима», – сообщили ТАСС в суде.

Фигурантов признали виновными в участии в террористическом сообществе. Кептю И Корного признали виновными в теракте, совершенном группой лиц, Толкачева признали виновным в подготовке к теракту.

Суд установил, что Толкачев, Корный и Кептя подготовили пластиковые бутылки с бензином, чтобы поджечь декорации и сухое сено возле Кремля на Манежной площади. Они намеревались поджечь также здания органов исполнительной власти.

Кроме того, в ноябре 2017 года они планировали вывести из строя опоры ЛЭП и линии электропередачи, подготовив альпинистское и другое оборудование, и оставить на станции московского метро муляжи взрывных устройств. Фигурантов задержали в октябре 2017 года, в квартире у одного из них нашли пять самодельных зажигающихся устройств.

Также по уголовным делам проходят еще шестеро: Олег Дмитриев, Олег Иванов, Сергей Озернов, Александр Свищев, Надежда Петрова и Вячеслав Мальцев. Первых троих признали виновными по статье «Приготовление к совершению террористического акта».

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, представители движения «Артподготовка» обвиняются в том, что готовили погромы и поджоги в День народного единства в 2017 году.

Лидер движения Вячеслав Мальцев говорил, что получил политическое убежище в одной из европейских стран.



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