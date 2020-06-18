Путин объяснил подписание пакта Молотова – Риббентропа

18.06.2020, 21:48, Новости дня

Президент РФ Владимир Путин в своей статье о «Второй мировой войне» объяснил, почему Советскому Союзу пришлось подписать пакт Молотова – Риббентропа с фашистской Германией о ненападении.

В статье, опубликованной на сайте The National Interest, Путин напоминает о «жестоком и циничном» разделе Чехословакии. Президент отмечает, что именно «Мюнхенское предательство» послужило «спусковым крючком» и сделало великую войну в Европе неизбежной.

Путин напоминает, что в 1938 года Советский Союз был единственным, кто встал на защиту Чехословакии, пытаясь предотвратить трагедию. Однако Польша, преследуя свои интересы, делала все возможное, чтобы помешать созданию системы коллективной безопасности в Европе, заметил президент. Он пишет, что Великобритания и Франция также оставили эту восточноевропейскую страну на произвол судьбы.

«Ведущие европейские державы не хотели признавать смертельную опасность, которую представляет Германия и ее союзники для всего мира. Они надеялись, что они сами останутся нетронутыми войной», – сообщил Путин.

Он указал, что мюнхенский сговор показал Советскому Союзу, что западные страны будут заниматься вопросами безопасности без учета его интересов. Путин пишет, что Великобритания и Германия имели закулисные контакты летом 1939, а переговоры Лондона, Парижа и Москвы намеренно западными партнерами затягивались. На это указывают архивные документы. Польша же вообще не хотела иметь никаких обязательств перед советской стороной и отвергала идею совместных действий с Красной Армией по борьбе с вермахтом, пишет Путин.

«В этих условиях Советский Союз подписал Пакт о ненападении с Германией, сделав это практически последним среди европейских стран. Кроме того, это было сделано перед лицом реальной угрозы войны на двух фронтах – с Германией на западе и с Японией на востоке, где уже шли интенсивные боевые действия на реке Халхин-Гол», – сообщил президент.

Он подчеркивает, что сегодня существует «много спекуляций и обвинений в адрес современной России» в связи с подписанным тогда пактом о ненападении.

«Да, РФ является правопреемницей СССР, и советский период – со всеми его триумфами и трагедиями – неотъемлемая часть нашей тысячелетней истории. Однако вспомним, что Советский Союз дал правовую и моральную оценку так называемому пакту Молотова-Риббентропа. Верховный Совет в своем постановлении от 24 декабря 1989 года официально осудил секретные протоколы как «акт личной власти», который никоим образом не отражал «волю советского народа, не несущего ответственности за этот сговор», – сообщил Путин.

Кроме того, отметил он, в настоящее время неизвестно, существовали ли какие-либо секретные «протоколы» или приложения к соглашениям ряда стран с нацистами.

«Единственное, что остается сделать, – это поверить им на слово. В частности, до сих пор не рассекречены материалы, относящиеся к секретным англо-германским переговорам. Поэтому мы призываем все государства активизировать процесс обнародования своих архивов и публикации ранее неизвестных документов военного и довоенного периодов – так, как это делала РФ в последние годы. В этом контексте мы готовы к широкому сотрудничеству и совместным исследовательским проектам с привлечением историков», – подчеркнул российский лидер.

Президент подчеркнул, что попросил извлечь из архивов весь массив материалов, касающихся контактов между СССР и Германией в августе и сентябре 1939 года. Он пишет, что для СССР «альтернативы не было» – в противном случае Советский Союз столкнулся бы с серьезным повышенным риском, так как старая советско-польская граница проходила всего в нескольких десятках километров от Минска.

«Вряд ли есть смысл использовать сослагательное наклонение, когда мы говорим о прошлых событиях. Скажу только, что в сентябре 1939 года советское руководство имело возможность переместить западные границы СССР еще дальше на запад, вплоть до Варшавы, но решило не делать этого», – сообщил президент.

Он подчеркивает, что все ведущие страны мира в той или иной степени несли ответственность за начало Второй мировой войны. Также он указал, что нет архивных документов, подтверждающих предположение, что СССР намеревался начать превентивную войну против Германии.

Статья Путина опубликована в четверг в журнале The National Interest на английском языке. В пятницу выйдет ее перевод на русский язык на сайте Кремля. В материале говорится, в частности, что резолюция Европарламента, обвиняющая СССР наряду с нацистской Германией во Второй мировой войне, скандальна и чревата реальной опасностью.