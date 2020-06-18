 

Путин: СССР внес три четверти военного вклада в разгром нацизма

18.06.2020, 21:48, Новости дня

СССР внес три четверти военного вклада в разгром нацизма, сообщил президент РФ Владимир Путин в статье для американского журнала National Interest.

«Советский Союз и Красная армия, что бы кто ни пытался доказать сегодня, сделали основной и критически важный вклад в поражение нацизма», – приводит слова Путина в переводе с английского РИА «Новости».

«В целом СССР взял на себя 75% всех военных усилий, предпринятых антигитлеровской коалицией. В военный период Красная армия «перемолола» 626 дивизий стран Оси, из которых 508 были германскими», – напомнил глава российского государства.

При этом, по его словам, РФ всегда будет благодарна за помощь союзников в снабжении Красной Армии во Второй мировой войне. «Мы всегда будем благодарны за помощь, оказанную союзниками в предоставлении Красной армии оружия, сырья, продуктов питания и вооружений. Эта помощь была значительной – около 7% всего военного производства Советского Союза», – отметил президент.

Он также рассказал о масштабных историко-архивных проектах в России, которые призваны сохранить историческую память о войне.

«Мы будем твердо отстаивать правду, основанную на документированных исторических фактах. Мы продолжим быть честными и беспристрастными относительно событий Второй мировой войны», – сообщил Путин, подчеркнув, что «пренебрежение уроками истории неизбежно ведет к жестокой расплате».

Кроме того, в статье, опубликованной в четверг в журнале The National Interest на английском языке, президент предупредил, что резолюция Европарламента, обвиняющая СССР наряду с нацистской Германией во Второй мировой войне, скандальна и чревата реальной опасностью.

Перевод статьи президента на русский язык выйдет в пятницу на сайте Кремля.



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