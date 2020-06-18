Дональд Трамп и Анджей Дуда обсудят сотрудничество в сфере ядерной энергетики
18.06.2020, 21:42, Новости дня
Сотрудничество между Соединенными Штатами и Польшей в области ядерно-энергетической сфере будет обсуждаться в ходе переговоров президента США Дональда Трампа и президента Польши Анджея Дуды, заявил польский лидер в четверг.
Переговоры пройдут на следующей неделе в Вашингтоне.
Визит Дуды в США состоится за четыре дня до президентских выборов в Польше, назначенных на 28 июня.
Анджей Дуда, союзник правящей националистической партии Польши «Право и справедливость», лидирует в опросах общественного мнения, хотя некоторые недавние опросы показали, что он может не одержать победы во втором туре выборов.
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