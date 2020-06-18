Трамп подверг критике книгу Болтона

18.06.2020, 21:42, Новости дня

Президент США Дональд Трамп развернул в четверг полномасштабную атаку на своего бывшего советника по национальной безопасности Джона Болтона. Это произошло после того, как в своей новой книге Болтон назвал президента «непоследовательным» и «поразительно неосведомленным» главнокомандующим.

В ряде резких комментариев в «Твиттере» Трамп назвал книгу Болтона «собранием лжи и выдуманных историй», причем, по словам президента «все это имело своей целью представить меня в неприглядном свете». Как отметил Трамп, «многие из нелепых заявлений, которые он приписывает мне, никогда не были сделаны, (это) просто выдумка».

Президент назвал Болтона «недовольным скучным дураком, который хотел только воевать». По словам Трампа, Болтон «никогда ни в чем не разбирался… и от него благополучно отделались».

Джон Болтон (архивное фото)

Трамп, не слишком часто признающий свои ошибки, написал, однако, в «Твиттере», что в 2018 году, в начале 17-месячного пребывания Болтона в Белом доме , а также в 2019 году, были ситуации, когда Болтона следовало тут же уволить.

В частности, президент отметил, что, выступая в ток-шоу, Болтон «глупо» прокомментировал мнение США о будущем Северной Кореи, что осложнило начинающиеся переговоры Трампа с Ким Чен Ыном.

Белый дом добивается судебного решения о блокировании запланированной на следующую неделю публикации 577-страничной книги Болтона «Комната, где это произошло», утверждая, что в книге содержится конфиденциальная информация, касающаяся национальной безопасности, которая должна храниться в секрете, даже несмотря на то, что предварительные экземпляры книги уже получили несколько американских информагентств, опубликовавших в среду материалы, посвященные заявлениям Болтона.

Пресс-секретарь Белого дома Кейли Макэнани в четверг назвала решение Болтона опубликовать книгу «ужасным» и «заслуживающим презрения».

Она назвала несоответствующим действительности утверждение Болтона о том, что во время саммита «Большой семерки» в июне 2019 года Трамп просил китайского лидера Си Цзиньпина оказать ему помощь в борьбе за переизбрание.

Болтон, получивший за свою книгу аванс в размере двух миллионов долларов, утверждает, что Трамп попросил Си закупить больше сельскохозяйственной продукции из США, чтобы помочь Трампу победить на выборах в сельскохозяйственных штатах.

По словам Болтона, Трамп «поразительным образом повернул разговор к предстоящим президентским выборам в США, ссылаясь на экономическую способность Китая влиять на ход предвыборных компаний, и попросив Си обеспечить его победу. Он подчеркнул значение фермеров и увеличения китайских закупок сои и пшеницы для результатов выборов».

Болтон утверждает, что был готов опубликовать точные слова Трампа, однако в ходе проверки текста книги перед публикацией было принято иное решение.

Основываясь на сообщениях Болтона, демократический кандидат на ноябрьских выборах – бывший вице-президент Джо Байден – обвинил нынешнего президента США в том, что он «хочет обменять наши самые заветные демократические ценности на пустое обещание хрупкой торговой сделки, которая выручит его».

«Если эти сообщения верны, – говорится в заявлении Байдена, – то это не только отвратительно с моральной точки зрения, но и является нарушением священного долга Дональда Трампа перед американским народом: защищать интересы Америки и наши ценности».

Основываясь на своих беседах с Трампом и на наблюдении за ним во время совещаний, Болтон утверждает, что Трамп полагал, что Финляндия является частью России, и не знал, что Великобритания обладает ядерным оружием. Болтон также утверждает, что во время проходивших в Сингапуре переговоров Трампа с Ким Чен Ыном госсекретарь Майк Помпео передал ему (Болтону) записку, в которой в вульгарных выражениях осуждался Трамп.

По мнению Болтона, Трамп неизменно искал возможность «устроить реалити-шоу».

Книга Болтона вызвала критику не только со стороны президента, но и со стороны конгрессмена Адама Шиффа, руководившего усилиями демократов в период дела об импичменте. (Речь шла, в частности, об обвинениях в адрес президента, связанных с отношениями с Украиной. В феврале Трамп был оправдан Сенатом.)

Шифф написал в «Твиттере», что сотрудников Болтона попросили дать показания о действиях Трампа, и они это сделали.

«Им было что терять, и они проявили мужество», – заявил Шифф. – А когда попросили Болтона, он отказался, заявив, что подаст в суд, если ему будет направлена повестка…. Он припас все это для книги. Болтон, возможно, является писателем, но патриотом он не является».