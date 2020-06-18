Ученые рассказали, какой была скорлупа яиц первых динозавров

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18.06.2020, 21:35, Новости дня

Во время анализа окаменевших яиц протоцератопсов, которые обитали на территории современной Монголии более 70 000 000 лет назад, обнаружилось, что их скорлупа была мягкой.

Ученые обнаружили, что мягкая оболочка яиц являлась характерной для самых древних динозавров. Исследование показало, что многие динозавры были теплокровными, они строили гнезда и высиживали яйца так же, как и современные птицы. Из горных пород специалистам удалось извлечь почти 12 неповрежденных яиц динозавров. Обнаружилось, что по структуре и составу оболочка окаменелостей больше похожа на мягкие внешние слои яиц змей и черепах.

Исследования ученых указывают на то, что кальциевая скорлупа яиц динозавров возникла не у общего предка всех динозавров, а образовалась на этапе разделения динозавров на отдельные отряды и подотряды.



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