Стрельба в квартире модели: ссора закончилось гибелью троих взрослых и ребенка

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18.06.2020, 21:32, Новости дня

ЧП на севере Москвы. В жилом доме раздались выстрелы. Полицейским пришлось брать квартиру, где была стрельба, штурмом. Известно о четырех погибших. Среди них ребенок.

Все произошло на седьмом этаже одноподъездного двенадцатиэтажного дома. Около трех часов дня жители услышали громкий шум. Но никому и в голову не пришло, что это могут быть выстрелы.

"Звук был громкий. То есть, я, сидя, работая в гарнитуре, услышал. То, что это выстрелы, я понял, когда вышел на балкон, когда услышал последние два выстрела", — рассказывает житель дома Олег Миличенко.

Соседи позвонили в полицию. Когда оперативники прибыли на место, стали известны подробности. В квартире, из которой доносилась стрельба, проживает 23-летняя женщина, ее мама и трехлетний сын . По словам соседей, к женщине, которую они называют Лизой, пришел ее знакомый и с порога начал выяснять отношения. А затем достал оружие и открыл огонь.

"Кричала женщина, — вспоминают соседи. — После этого, через 25 минут, он не открывал дверь. Потом сотрудники полиции взломали дверь. И один из них крикнул — вижу труп".

В тот момент, когда полицейские оказались внутри крики и выстрелы стихли. В квартире страшный беспорядок — по полу разбросаны вещи. Но живых там уже не было.

"По данным следствия, днем 18 июня в квартире жилого дома, расположенного по улице Приорова в городе Москве, обнаружены тела двух женщин , мужчины, а также малолетнего ребенка с огнестрельными ранениями. В настоящее время следователи и криминалисты устанавливают полную картину произошедшего", — заявил старший помощник руководителя Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Москве Юлия Иванова.

По словам соседей, недавно пара рассталась. Но молодой человек все время пытался восстановить отношения. Писал послания в соцсетях и оставлял под дверью цветы. 18 июня он приехал к своей бывшей подруге, вооруженный охотничьим карабином. Следователи уже изъяли видео с камеры наблюдения. Во дворе рядом с домом осталась припаркованной машина убийцы. В ней обнаружили чехол от "Сайги", лопату и топор.

"Прокуратурой будет проверено исполнение ответственными лицами требований законодательства о лицензионно-разрешительной работе в сфере оборота оружия, в том числе лицензионного контроля по его выдаче", — пояснила руководитель пресс-службы прокуратуры Москвы Людмила Нефедова.

Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство двух и более лиц". Но вне зависимости от результатов расследования, выслушивать предъявленное обвинение и отбывать назначенное наказание будет уже некому.



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