 

Пожар на складе в Мурманске: пострадавших нет

18.06.2020, 21:32, Новости дня

При пожаре на складе в Мурманске никто не пострадал. Как передает ГТРК "Мурман", выходящая в эфир на телеканалах "Россия 1" и "Россия 24", на улице Промышленной, 15 огонь охватил одноэтажное здание. Как ранее сообщали пользователи соцсетей, были слышны громкие хлопки и виден густой черный дым.

По информации пресс-службы ГУ МЧС по Мурманской области, внутри склада было четыре баллона с ацетиленом, три из которых взорвались. Но дальше огонь не распространился.

Очаг удалось локализовать. В ликвидации огня участвуют 48 человек личного состава и 15 единиц техники.

Текст:

ГТРК "Мурман"



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